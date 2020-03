Οι Ράπτορς έδωσαν εντολή στους παίκτες τους να μείνουν σπίτι και ο Σερζ Ιμπάκα υπάκουσε τυφλά.

Ο σέντερ της ομάδας του Τορόντο βρήκε λύση αφού έχει την οικονομική δυνατότητα. Μέσα σε σύντομο διάστημα δημιούργησε ένα μικρό γυμναστήριο στο σπίτι του έχοντας τα απαραίτητα όργανα.

Serge Ibaka built his own gym at home for his 14-day self-quarantine. Work never stops

(via @sergeibaka) pic.twitter.com/ev4ArJ23xm

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) March 14, 2020