Αντετοκούνμπο: «Αν είναι έτσι η ζωή μετά το μπάσκετ, θα παίζω για πολύ καιρό ακόμα!» (pic)

Όσα γίνονται με τον κορονοϊό έχουν κλονίσει την ψυχολογία των περισσότερων και φαίνεται πως λίγο χιούμορ τα κάνει όλα καλύτερα. Οι περισσότεροι στον πλανήτη είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους εξαιτίας του Covid-19 και σε αυτό δεν διαφέρουν ούτε οι παίκτες του ΝΒΑ, οι οποίοι ψάχνουν και αυτοί τρόπο να διασκεδάσουν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλοντας να κάνει πλάκα και να πειράξει την κοπέλα του σχολίασε: «Αν είναι έτσι η ζωή μετά το μπάσκετ, δεν πρόκειται να αποσυρθώ σύντομα», ενώ έβαλε και hashtag 25 χρόνια καριέρας, με την Μαράια να μην το αφήνει αναπάντητο. «Ειλικρινά θα με τρελάνεις, οπότε το περισσότερο, το καλύτερο».

Χρειάζεται άπαντες να κάνουμε υπομονή σε αυτή την δύσκολη κατάσταση και λίγο χιούμορ πάντα κάνει τα πράγματα καλύτερα.

Μη σταματήσεις ποτέ το μπάσκετ Γιάννη!

You will literally drive me crazy so the longer the better https://t.co/sA525KhIwN

— Mariah Danae (@mariahdanae15) March 14, 2020