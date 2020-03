Αντετοκούνμπο: Προπονήθηκε κανονικά, αμφίβολος με Σέλτικς! (pic)

Ένας τραυματισμός στο γόνατο, άφησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός από τα ματς με Σανς και Νάγκετς, στα οποία οι Μπακς έχασαν.

Ο Greek Freak έλαβε μέρος στην προπόνηση των... ελαφιών, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο αν θα παίξει στο ματς με τους Σέλτικς.

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι είπε πως θα χρειαστεί να κάνει τα workouts και να πάρει την συγκατάθεση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Giannis said he practiced and scrimmaged today with full contact. He wouldn’t commit to playing tomorrow, saying he needs to get through workouts tomorrow and be cleared by the medical staff first.

Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) March 11, 2020