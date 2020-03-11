Κοροναϊός: Το μήνυμα του Καντέρ στα παπούτσια του (pic)

Ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς εμφανίστηκε στο παιχνίδι με τους Ιντιάνα Πέισερς φορώντας παπούτσια στα οποία έγραφε: «Να πλένετε τα χέρια σας...»
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ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
F.C. COPENHAGEN -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΡΟΜΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 111vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 122vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 117vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 115vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 119vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 121vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 102vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 107vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 131
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
FK SOCHI -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
VL PESARO -
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -vs
ALMA TRIESTE -
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΚΡΕΜΟΝΑ -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
Ο Ενές Καντέρ έστειλε το δικό του μήνυμα για την έξαρση του κοροναϊού με... ειδικό μήνυμα στα παπούτσια του!
Ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς εμφανίστηκε στο παιχνίδι με τους Ιντιάνα Πέισερς φορώντας παπούτσια στα οποία έγραφε: «Να πλένετε τα χέρια σας...»
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