Σμαρτ: «Η προσπάθεια μας ήταν σκ@@α!» (vid)

Οι Σέλτικς δεν εμφανίστηκαν καλοί κόντρα στους Τζαζ και έχασαν με 99-94, με τον Σμαρτ να είναι αρκετά σκληρός στην κριτική της ομάδας του, διαφωνώντας με τον προπονητή του.

«Η προσπάθεια μας ήταν σκ@@α. Προσπαθήσαμε στην αρχή και μετά απλά η προσπάθεια μας δεν υπήρχε. Κάπως ανεβήκαμε στο τέλος, αλλά ήταν αργά. Σίγουρα δεν μπορούσαμε να πετύχουμε σουτ. Έκαναν καλή δουλειά στο σχέδιο τους και μας δυσκόλεψαν. Πρέπει να συνεχίσουμε. Το παιχνίδι τελείωσε. Δίνω τα εύσημα στην Γιούτα. Ήρθαν, έκαναν την δουλειά τους και εμείς πρέπει να επιστρέψουμε».

Ο Σμαρτ πάντως ήταν καλός και τέλειωσε το παιχνίδι με 29 πόντους, 3 ριμπάουντ και μια ασίστ, ενώ είχε 9/23 σουτ.

Asked Marcus Smart about Brad Stevens saying #Celtics had good effort in loss. He strongly disagreed, adding we don't "sugarcoat things" pic.twitter.com/2LxrKnsmdQ

— Mike Petraglia (@Trags) March 7, 2020