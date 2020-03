Γκριν σε Μπάρκλεϊ: «Σταμάτα να μιλάς, δεν έχεις πάρει πρωτάθλημα» (vid)

Φαίνεται ότι έχουμε μια νέα κόντρα στο ΝΒΑ μεταξύ Γκριν και Μπάρκλεϊ.

Ο Sir Charles είχε πετάξει το καρφί του για τον παίκτη των Ουόριορς, λέγοντας πωες πλέον δεν μιλάει τόσο πολή, αφού οι μέσοι όροι στις 3 βασικές στατιστικές κατηγορίες είναι κάτω από 10.

Ο κορυφαίος αμυντικός του Γκόλντεν Στέιτ δεν γινόταν να το αφήσει αναπάντητο και τόνισε πως δεν μπορει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του αφού δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.

«Θα πρέπει να σταματήσει να μιλά πριν του πάρω τη δουλειά. Δεν θέλω να τελειώνω ανθρώπους. Δεν έχει ούτε ένα πρωτάθλημα, δεν μπορεί να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με εμένα», ήταν τα λόγια του.

Draymond Green had some strong words for Charles Barkley

@MyStraightTalk) pic.twitter.com/XQL6HDe7h7

SportsCenter (@SportsCenter) March 6, 2020