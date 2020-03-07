ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 82vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 92vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 73vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 1vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΕΙΓ 2vs
ΑΜΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΣΠΑΛ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ -
ΑΡΗΣ -vs
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ -
ΛΑΥΡΙΟ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 118vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 139vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 102vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 118vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 132
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 94vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 110vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 121vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 127vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 113vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 103
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΜΕΤΣ -vs
ΝΙΜ -
ΑΝΖΕ -vs
ΝΑΝΤ -
ΝΙΣ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΡΕΜΣ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ALMA TRIESTE -vs
ORIORA PISTOIA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΟΦΗ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
LIVE
JESON PATROMBON 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1
LIVE
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 0vs
THIAGO MONTEIRO 1
LIVE
GOLUBEV/NEDOVYESOV 0vs
HAASE/ROJER 0
LIVE
METREVELI/TSIVADZE 0vs
IVANOV/SIIMAR 0
LIVE
RODIONOVA/ROUTLIFFE 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATO/WANG 2vs
PEREZ/SANDERS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 1vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡAΛΝΤΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 1vs
JUAN IGNACIO LONDERO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ 0vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
BEKTAS/MOORE 1
ΤΕΛΙΚΟ
VERA ZVONAREVA 2vs
LAURA SIEGEMUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΜΠAΛΟΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0vs
ROBERTO CID SUBERVI 2
ΤΕΛΙΚΟ
DANIELL/SITAK 2vs
MARTINEZ/MUNOZ-ABREU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ 0vs
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 1vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCNALLY/PEGULA 2vs
STOSUR/WICKMAYER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 0vs
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2vs
SCOTT PUODZIUNAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
JULIAN SABORIO 0vs
ΚΟΥΖΜAΝΟΦ ΝΤΙΜΙΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 0vs
KORDA/KRUEGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
RUBIN STATHAM 1vs
ΠΕΡΕΖ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MUHAMMAD/TOWNSEND 2vs
BLINKOVA/MCHALE 1
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
ARNEODO/CARUSO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOVIC/PERRIN 2vs
VAN NGUYEN/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 1vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΕΣ ΤΖΕΙΣΙ 1vs
ΛΑΖAΡΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DUCKWORTH/PEERS 1vs
MELIGENI/DEMOLINER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 2vs
LEYLAH FERNANDEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 1vs
BARRIENTOS/ORE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCLACHLAN/UCHIYAMA 0vs
ESCOBAR/HIDALGO 2
ΤΕΛΙΚΟ
AYUMI HIRATA 0vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 1vs
YURIKO MIYAZAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ 1vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAPPELL/STALDER 2vs
RAPP/REDLICKI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALCANTARA/GONZALES 2vs
KALOVELONIS/TSITSIP. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΕΛΚΑ ΡΕΙΛΙ 2vs
ΙΣΤΟΜΙΝ ΝΤΕΝΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RUNGKAT/SUSANTO 2vs
YEGO/MZAI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ 2vs
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 2vs
REBECCA PETERSON 0
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 1vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
KAJITANI/SATO 2vs
HAYASHI/MORISAKI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ 2vs
SANJAR FAYZIEV 0
COSTA RICA 0vs
BULGARIA 1
ΡAΙ ΑΓΙΤ -vs
JORDI MUNOZ ABREU -
RIFQI/TRISMUWANTARA -vs
YEGO/MZAI -
USA -vs
UZBEKISTAN -
FINN TEARNEY -vs
LUIS DAVID MARTINEZ -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ -vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
DAVID SUSANTO -vs
SHEIL KOTECHA -
TKEMALADZE/TSIVADZE -vs
IVANOV/SIIMAR -
GOLUBEV/NEDOVYESOV -vs
KOOLHOF/ROJER -
JORDAN THOMPSON -vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ -
ALBERTO LIM -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -
AMINA ANSHBA -vs
MAIAR SHERIF -
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
CHRISTOPHER RUNGKAT -vs
ISMAEL MZAI -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
AGABIGUN/EREL -vs
CUKIERMAN/ERLICH -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
LOCK/LOCK -vs
NAOW/NAW -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
KATY DUNNE -
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -vs
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
LO CHIEN HSUN -vs
LUCA NARDI -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
AISAM QURESHI -vs
NIK RAZBORSEK -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
HAZEM NAW -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
DESAI/ROGOZINSKA -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
JANI/SHERIF -vs
OZ/SEZER -
HELLER/TOREBKO -vs
BOYER/DAMM -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
MANAFOV/PICHLER -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
GRIGELIS/MUGEVICIUS -vs
SOUSA/SOUSA -
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
SONEGO/TRAVAGLIA -vs
NAM/SONG -
MOLCHANOV/ORLOV -vs
HSIEH/YANG -
HASSAN/SAMAHA -vs
KERDLAPHEE/KERDLAPHE -
FATTAR/OUAHAB -vs
LE/LY -
AQEEL KHAN -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -
BALAZS/FUCSOVICS -vs
GILLE/VLIEGEN -
MEHLULI SIBANDA -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
KRAWIETZ/MIES -vs
GERASIMOV/VASILEVSKI -
CARR/DENOLLY -vs
BONZI/MARTINEAU -
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
HESS-OLESEN/NIELSEN -vs
GARCIA/VEGA -
LAURINAS GRIGELIS -vs
JOAO SOUSA -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
NAM JI SUNG -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
LY NAM HOANG -
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
KHAN/QURESHI -vs
KAVCIC/KOC.-DESMAN -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
BASIC/BRKIC -vs
KLAASEN/ROELOFSE -
WALKOW/ZIELINSKI -vs
WONG/YEUNG -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ERIKSSON/LINDSTEDT -vs
BARRIOS/TABILO -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
GHORBEL/TESSA -
MARACH/MELZER -vs
BEHAR/CUEVAS -
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
GASPAR/MASAROVA -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
CORNUT/SCHMITZ -vs
BOBROV/ERLER -
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -vs
IGNACIO GARCIA -
JULIUS TVERIJONAS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
DURASOVIC/RUUD -vs
KING/LEWIS -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
LEE DUCKHEE -
LAMINE OUAHAB -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
GULBIS/PODZUS -vs
MAAMOUN/SAFWAT -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
ILYA MARCHENKO -vs
TSENG CHUN HSIN -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
AISAM QURESHI -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ -vs
YEUNG PAK LONG -
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
HOLGER RUNE -vs
QUINTON VEGA -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ -
PAVIC/SKUGOR -vs
BOPANNA/PAES -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
AQEEL KHAN -vs
NIK RAZBORSEK -
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ -vs
MARCELO BARRIOS VERA -
BORBA/ZATAR -vs
DE SILVA/DISSANAYAKE -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
JERZY JANOWICZ -vs
LAM CHING -
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -vs
JUAN CERUNDOLO -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
KARLIS OZOLINS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
DEMBEK/FALCAO -vs
FALLERT/MORENO -
GONZALEZ/REYES-VARELA -vs
HELIOVAARA/KONTINEN -
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ -vs
HAYDN LEWIS -
CAROU/COMESANA -vs
HIDALGO/MONZON -
POLASEK/ZELENAY -vs
FOREJTEK/KOLAR -
ADOLFO VALLEJO -vs
YASHITA DE SILVA -
CABAL/FARAH -vs
GONZALEZ/ZEBALLOS -
DOMINGUEZ/GONZALEZ -vs
ECHARGUI/MANSOURI -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
AREVALO/MIRALLES -vs
BICKNELL/PHILLIPS -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ -
M VERGARA DEL PUERTO -vs
SHARMAL DISSANAYAKE -
H. DEL PINO/PANTA -vs
EHRAT/MARGAROLI -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ -
WILFREDO GONZALEZ -vs
ΓΙΑΖΙΡΙ ΜΑΛΕΚ -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
JUAN IGNACIO LONDERO -
MARCELO AREVALO -vs
BLAISE BICKNELL -
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ -
MANUEL SANCHEZ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
JUAN VARILLAS -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
ΓΚΙΡAΛΝΤΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ -vs
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
LUZ/MATOS -
A. ALVARADO LARIN -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
FRANZ LUNA LAVIDALIE -vs
ΝΤΟΥΓΚAΤΖ ΑΖΙΖ -
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
ARIAS/ZEBALLOS -vs
CID SUBERVI/HARDT -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ -
FLORES/NUNEZ -vs
ANDREEV/DONSKI -
BARRIENTOS/ORE -vs
CHAPPELL/STALDER -
LIVE
SUTHERLAND SHARKS 0vs
ROCKDALE CITY SUNS 0
MANLY UNITED -vs
BLACKTOWN CITY -
LIVE
ΑΝΤΕΛΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0vs
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΓΙΟΥΝ. 1
LIVE
SATYA WACANA 18vs
PELITA JAYA BAKRIE 25
SATRIA MUDA -vs
AMARTHA HANGTUAH -
BIMA PERKASA -vs
CAESAR SURABAYA -
LOUVRE SURABAYA -vs
INDONESIA PATRIOTS -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 4vs
ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2vs
ΡΟΖAΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 1
ΜΠAΝΦΙΛΝΤ -vs
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ -
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ -vs
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 78vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 84vs
ΜΠAΦΑΛΟ ΜΠΟΥΛΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ 78vs
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΡΟΝ ΖΙΠΣ 79vs
ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 72vs
ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 67vs
ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙΑΜΙ ΟΧΑΙΟ 65vs
ΟΧAΙΟ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΡΒΑΡΝΤ ΚΡΙΜΣΟΝ 55vs
ΜΠΡAΟΥΝ ΜΠΕΑΡΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΝΣΕΤΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 81vs
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΛAΙΟΝΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 62vs
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΕΚ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 84vs
ΓΟΥΕΙΚ ΦΟΡΕΣΤ ΝΤΕΜΟΝ ΝΤΙΚΟΝΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΔΟ ΡΟΚΕΤΣ 79vs
ΙΣΤΕΡΝ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΙΝΓΚΛΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΚΕΙΝ ΝΤΙΟΥΚΣ 62vs
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ (Γ) 73
ΤΕΛΙΚΟ
PENN QUAKERS 78vs
ΚΟΡΝΕΛ ΜΠΙΓΚ ΡΕΝΤ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΙΠΕΒ. 85vs
ΓΟΥΕΣΤ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚΑΓΟ ΡΑΜΠΛΕΡΣ 73vs
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 50vs
ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΠΙΤΕΡΣ ΠΙΚΟΚΣ 68vs
ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΡΤΜΟΥΘ ΜΠΙΓΚ ΓΚΡΙΝ 61vs
ΓΕΙΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΦΟΡΝΤ ΤΕΡΙΕΡΣ 93vs
ΣΙΤΑΝΤΕΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΕΡΝ ΙΛΙΝΟΙΣ ΧΑΣΚΙΣ 54vs
ΜΠΟΛ ΣΤΕΙΤ ΚΑΡΝΤΙΝΑΛΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 78vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΜΠΡΟΥΙΝΣ 60vs
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 50
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΤΕΙΤ ΑΖΤΕΚΣ 81vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΙΒΙΝΤΣΟΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 75vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΡAΜΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΟΝΣ 82vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 53
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙΑΝΑ ΣΤΕΙΤ ΣΙΚΑΜΟΡΕΣ 51vs
ΜΙΖΟΥΡΙ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΑΡΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΤΕΙΤ ΡΕΙΣΕΡΣ 73vs
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ 61
ΠΕΠΕΡΝΤAΙΝ ΓΟΥΕΙΒΣ -vs
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΛΑΦΑΓΙΕΤ -vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ -
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ -vs
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ -
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ -vs
N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ -vs
UTEP MINERS -
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ -vs
LIU SHARKS -
ΜΕΡΣΕΡ ΜΠΕΑΡΣ -vs
ΓΟΥΕΣΤ. ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ -
UT ARLINGTON -vs
ΚΟΣΤΑΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΑΝΤΙΛΙΡΣ -
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΝΤΡΕΞΕΛ ΝΤΡΑΓΚΟΝΣ -vs
ΓΟΥΙΛΜΙΝΓΚΤΟΝ. -
ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ -vs
ΜΑΣΑΤΣΟΥΣΕΤΣ ΡΙΒΕΡ ΧΟΚΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 2vs
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚ (Γ) 3vs
ITAMBE MINAS (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡAΓΚΟΥΑ 0vs
ΚΑΡAΚΑΣ 1
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥAΙΡΑ -vs
ΓΙΑΡΑΚΟΥAΝΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
BOAVISTA-RJ 2vs
BANGU-RJ 1
NOVA IGUACU -vs
ΑΜΕΡΙΚΑ -
CABOFRIENSE -vs
PORTUGUESA RJ -
MACAE-RJ -vs
MADUREIRA-RJ -
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΟ ΝΤΕ ΜΕΡΛΟ 2vs
ΕΞΚΙΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ 0
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΙΤΑΛΙAΝΟ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙAΝΟ ΑΡΕΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
CEARENSE 99vs
ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ ΠΑΟΥΛΙΣΤΑ 93vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ 81
ΜΠΑΟΥΡΟΥ -vs
ΜΙΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
MONCTON MAGIC 130vs
ISLAND STORM 90
ΤΕΛΙΚΟ
WINDSOR EXPRESS 112vs
ST. JOHN'S EDGE 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΣΙΟΝAΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 0vs
ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 0
ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ -vs
ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
SANTEROS DE AGUADA 84vs
CAPITANES DE ARECIBO 75
ΤΕΛΙΚΟ
VAQUEROS DE BAYAMON 77vs
INDIOS DE MAYAGUEZ 80
ΤΕΛΙΚΟ
LONG ISLAND NETS 126vs
LAKELAND MAGIC 133
ΤΕΛΙΚΟ
ERIE BAYHAWKS 134vs
GREENSBORO SWARM 129
ΤΕΛΙΚΟ
MAINE RED CLAWS 101vs
GRAND RAPIDS DRIVE 102
ΤΕΛΙΚΟ
FORT WAYNE MAD ANTS 116vs
COLLEGE PARK 112
ΤΕΛΙΚΟ
SIOUX FALLS SKYFORCE 125vs
SANTA CRUZ WARRIORS 102
ΤΕΛΙΚΟ
WINDY CITY BULLS 108vs
CAPITAL CITY GO-GO 117
ΤΕΛΙΚΟ
WISCONSIN HERD 115vs
WESTCHESTER KNICKS 109
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTIN SPURS 117vs
NORTH. ARIZONA SUNS 114
ΤΕΛΙΚΟ
RIO GRANDE VALLEY 134vs
OKLAHOMA CITY BLUE 125
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 102vs
IOWA WOLVES 98
ΤΕΛΙΚΟ
AGUA CALIENTE 97vs
TEXAS LEGENDS 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΕΝΣΕ 0vs
ΑΛΒΑΡAΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΝAΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 0vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡAΝΟ 1
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ -vs
ΕΣΤΟΥΝΤΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ -
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥAΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ -vs
ΣΑΝΤΙAΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ -
ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ -vs
ΧΙΜΝAΣΙΑ ΜΕΝΤΟΖΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ATENEO VOLEY 1vs
ΣΙΟΥΝΤAΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 3vs
ΝΤΟΡAΝΤΟΣ ΝΤΕ ΣΙΝΑΛΟΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ 2vs
ΑΤΛAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 73vs
ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPICO 83vs
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 86
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ -vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΚΝΙΚΟ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 1vs
ΡΟΥΝΑ 1
LDU ΠΟΡΤΟΒΙΕΧΟ -vs
ΝΤΕΛΦΙΝ -
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ -vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ITUANO-SP 0vs
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ -vs
ΟΕΣΤΕ -
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ -vs
ΦΕΡΟΒΙAΡΙΑ -
NOVORIZONTINO -vs
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ 2
ΟΝΣΕ ΚAΛΝΤΑΣ -vs
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΕΤAΡΟ 1vs
ΤΟΛΟΥΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΜΑΣ 3vs
ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΕΜΠΛΑ 0vs
ΤΙΓΚΡΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚΟΥΙΝAΛΑ 2vs
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ 1
ΜΟΥΝΙΣΙΠAΛ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΑΚΑΤΕΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΡΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΙ 0vs
ΣΙΕΝΣΙAΝΟ 2
ΣΠ. ΚΡΙΣΤAΛ -vs
CARLOS STEIN -
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ -vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΝΤ ΣΕΖAΡ ΒΑΛΙΕΧΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
SEATTLE SOUNDERS II 1vs
ΡΕΝΟ 1868 3
ΤΕΛΙΚΟ
ORANGE COUNTY SC 0vs
ΠAΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ 0
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ -vs
ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ -
ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ ΙΙ -vs
ΤAΜΠΑ ΜΠΕΙ ΡΟΝΤΙΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 3vs
ΕΡΕΒAΝ 0
ΝΟΑ -vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -
ΑΡΑΡAΤ-ΑΡΜΕΝΙΑ -vs
ΣΙΡAΚ -
ΣΟΥΒΟΝ -vs
CHUNGNAM ASAN -
ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ -
ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ -vs
ΑΝΙAΝΓΚ -
AS TIARE TAHITI -vs
TUPAPA -
MAGENTA -vs
SOLOMON WARRIORS FC -
ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣAΚΑ U23 -vs
ΓΙΟΚΟΧAΜΑ -
ΓΚΙΦΟΥ -vs
ΝΑΓΚAΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ -
ΣΑΝΓΚΖΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ -vs
ΝΤΑΕΓΚΟΥ -
ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ -vs
ΓΚΟΥAΝΓΖΟΥ -
ΙΝΧΕΟΝ ΚΟΡΕΑΝ -vs
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -
ΜΟΜΠΙΣ ΦΙΜΠΟΥΣ -vs
ΤΖΟΝΤΖΟΥ ΕΓΚΙΣ -
ΣΕΟΥΛ ΘAΝΤΕΡΣ -vs
ΓΚΟΙAΝΓΚ OΡAΙΟΝΣ -
ΙΝΤΣΕΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΣ -vs
ΝΤΟΝΓΚΜΠΟΥ ΠΡΟΜΙ -
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ -
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
WARRIORS -
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΝΤΙΣΤΡΙΚΤ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ -
GS ΚAΛΤΕΞ ΚΙΞ (Γ) -vs
KGC (Γ) -
BRISBANE CITY -vs
EASTERN SUBURBS -
GOLD COAST -vs
MAGPIES CRUSADERS -
ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝAΙΤΣ -vs
PENINSULA POWER -
QUEENSLAND LIONS -vs
CAPALABA -
ΝΤΑΛΙAΝ ΓΙΦAΝΓΚ -vs
ΚΙΝΤAΟ ΧΑΙΝΙΟΥ -
ΣΙΤΖΙΑΖΟΥAΝΓΚ -vs
ΧΕΝAΝ ΤΖΙAΝΓΕ -
JIANGSU SUNING -vs
ΓΟΥΧAΝ ΖΑΛ -
ΑΣΤAΝΑ -vs
ΚΙΖΙΛΖAΡ -
ΟΡΝΤΑΜΠAΣΙ -vs
ΟΚΖΕΤΠΕΣ -
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -vs
ΤΑΡAΖ -
ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΟΝAΙ -vs
ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ -
THE GAP -vs
BRISBANE KNIGHTS -
ΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ -vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΡΤΖ ΒΙΛΑΒΟΝΓΚ -
NORTH STAR -vs
CABOOLTURE FC -
ΤΟΥΒΟΝΓΚ -vs
CENTENARY STORMERS -
ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) -vs
ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΛAΙΦ ΜΠΛΟΥ ΜΙΝΞ (Γ) -
ΞAΝΘΗ U19 -vs
PANETOLIKOS U19 -
ΟΦΗ U19 -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ U19 -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ U19 -vs
ΛΑΜΙΑ U19 -
ΑΕΚ U19 -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ U19 -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ U19 -vs
ΛAΡΙΣΑ U19 -
ΠΟΥΣΑΜAΝΙΑ ΜΠΟΡΝΕΟ -vs
ΠΕΡΣΙΠΟΥΡΑ ΤΖΑΓΙΑΠΟΥΡΑ -
ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚAΝ -vs
ΠΣΙΣ ΣΕΜΑΡΑΝΓΚ -
ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ -vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ -
ΟΝΤΡΑ ΠΕΤΡΚΟΒΙΣ -vs
ΒΕΛΚΕ ΜΕΖΙΡΙΤΣΙ -
ΣΛΟΒAΚΟ Β -vs
ΖΛΙΝ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ -vs
ΒΡΧΟΒΙΝΑ -
UHERSKY BROD -vs
ΒΙΣΚΟΦ -
ΣΛΟΒΑΝ ΡΟΣΙΤΣΕ -vs
ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΚ Β -
ΖΝΟΙΜΟ -vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ Β -
ΧΛΟΥΤΣΙΝ -vs
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ -
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ -vs
AFC ΝΤΟΥΝΑΡΕΑ ΚΑΛΑΡAΣΙ -
ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ -vs
ASU POLI -
ΜΕΤΑΛΟΥΛ ΡΕΖΙΤΑ -vs
ΑΡAΝΤ -
ΦΑΡΟΥΛ -vs
ΤΟΥΡΙΣ-ΟΤΟΥΛ ΤΟΥΡΝΟΥ Μ. -
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ -vs
ΜΕΤΑΛΟΓΚΛΟΜΠΟΥΣ -
ΠΑΝΤΟΥΡΙ ΤAΡΓΚΟΥ ΖΙΟΥ -vs
SCM ARGESUL PITESTI -
ΑΓΙΕΒΑΝΤΙ -vs
ΓΙΑΝΓΚΟΝ -
ΓΙΑΝΤΑΝAΡΜΠΟΝ -vs
CHIN UNITED -
RAKHINE UNITED -vs
SAGAING UNITED -
ΖΒΕΚΑΠΙΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΜΙΑΝΜAΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
SHVSM (W) -vs
ΚΙΜΙΚ ΓΙΟΥΖΝΙ (Γ) -
REGINA (W) -vs
PROMETEY (W) -
BILOZGAR (W) -vs
VOLYN LUTSK (W) -
TERNOPIL (W) -vs
ZAPOROZHIJE (W) -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ -vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡAΓΑΣ -
ΧΡΟΥΝΤΙΜ -vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ -
ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ -vs
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ -
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ -vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -
OLYMPIE BREZOVA -vs
ΕΚΛΑΡΟΝ ΒΑΛΚΟΥΡΤ -