ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 105vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 88vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 109vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 111vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ΝΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
LIVE
DELLAVEDOVA/MA 0vs
CORBETT/IBRAHIM 1
LIVE
KAWACHI/TAKEUCHI 1vs
SOOKTON-EN/SUMIZAWA 0
LIVE
OZEKI/UEDA 1vs
UREKE/ZAKARLYUK 0
LIVE
PARNABY/SMITH 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 1
LIVE
DI TOMMASO/MARSHALL 0vs
HOSOGI/MATSUDA 0
LIVE
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 0vs
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 0
LIVE
DELANEY/MAHER 0vs
PURCELL/PUTTERGILL 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUAN/HIBINO 0vs
DOI/SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ 2vs
JUAN CRUZ ARAGONE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 2vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝΣ ΟΛΙΒΙΑ 1vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 2vs
ΜΑΤΑΡΟΥΓΚΑ ΡΑΜΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VENUS WILLIAMS 1vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ 2vs
ΜΠΛΑΝΚΑΝΟ ΤΖΕΦΡΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤΟ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΚΑΒAΤΣΙ, ΚΑΖΟΥΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΙΣΟΝ, ΑΡΟΝ 1vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΣΕ 1vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
ΣΟΥΚΤΟΝ-ΕΝΓΚ, ΧΑΝΧAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 2vs
ΓΚΡΙΝ ΚAΜΕΡΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΤΖΙΜΑ ΝΑΟΚΙ 1vs
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΙΚ 1vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHIARA DI TOMMASO 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BRANKOVIC/FOWLER 0vs
BOZOVIC/POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
GARLAND/KUNG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΒAΡΡΟ ΕΜΜΑ 1vs
SLOANE STEPHENS 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARAD/MATARUGA 0vs
POULOS/SYMONS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ASHLEY/BOZICEVIC 0vs
BARRY/TOMIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
HONDO/KAWAMURA 0vs
BAINS/BEREZOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
OSBORNE/SHARMA 0vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARCLAY/MEAGHER 0vs
TAYLOR/TAYLOR 2
MA/XUN -vs
HONTAMA/KUWATA -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
COURT/SWEENY -
ΟΜAΕ ΑΚΙΚΟ -vs
YURIKO MIYAZAKI -
HSU/ROMIOS -vs
ADDISON/DELANEY -
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ -vs
ΝΤAΒΙΝΤΟΒ ΙΒAΝ -
NOGUCHI/TAJIMA -vs
CRNOKRAK/GREEN -
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ -vs
ΜΙΤΣΕΛΙ ΜAΡΚΟ -
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ -vs
MUSTAFA CAN GUNES -
RISA USHIJIMA -vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ -
LEE SO-RA -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
OKSANA SELEKHMETEVA -vs
ADESUWA OSABUOHIEN -
ΚΑΜΠAΖ ΑΒAΝΤ ΖΑΣΚΟΥΕΛΙΝ -vs
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ -
UCHIJIMA/ZHANG -vs
KAJITANI/SATO -
KAJI/NAMIGATA -vs
KOBORI/SHIMIZU -
HUA RUNHAO -vs
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -
GOKBERK SARITAS -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΧΕΡΜAΝ ΣΙΝΑ -vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
ΠΙΣAΝΕ ΤΟΜ -
ΦΡΟΝΤ ΣΙΜΟΝ -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA -vs
ANDRES HAEFELE -
ΚΑΡΑΜΟΚΟ ΝΑΙΜA -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΑΝΤΙΛ ΚΑΛΙΑΝΠΟΥΡ -
ΣΤΡAΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
IMANISHI/YONEHARA -vs
HAYASHI/MORISAKI -
WONG HONG YI CODY -vs
IZABELA G. NOVAC -
PUJOL NAVARRO/SAEZ -vs
ALTUNA/WILLIS -
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ -vs
CHRISJAN VAN WYK -
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN -vs
RASLAN/SANCHEZ -
ALEC BECKLEY -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΝΟΕΛ ΜΑΛΑΟΥΡΙΕ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
HAJEK/VILARDO -vs
KOVACIC/PECAK -
RAMADAN/SHAABAN -vs
AMR/HABIB -
ΚΑΡ ΣΙΜΟΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
HIRATA/NAGATA -vs
AYUKAWA/SEMA -
MINORI IMADA -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
CHRISTOFFER SOLBERG -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΙAΝΤΡΙΤΣ ΤΕΑ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ -
ΧΟΡAΚΟΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ -vs
STAMATIOS KAPIRIS -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ΟΡΛΟΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ -
PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
HANA EL DEEB -
ANRI NAGATA -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
ALEXANDR BINDA -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ -
LAMENS/SIMION -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΜΠΡΟΦ ΜΠΟΓΚΝΤAΝ -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
CAIJSA HENNEMANN -vs
MARTINA BIAGIANTI -
XUN FANG YING -vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -
JIRI LEHECKA -vs
DUSTY BOYER -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
ΚΑΚAΡΕΒΙΣ ΣAΡΑ -vs
TENA LUKAS -
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -vs
ΜΙΚΟΥΛΣΚΙΤ ΤΖΑΣΤΙΝΑ -
FANNI STOLLAR -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
ALBERTO BRONZETTI -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΚΟΡΟΛΕΦ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
JANI/SHERIF -vs
ANIL/VANGELOVA -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ -
J. BOUZAS MANEIRO -vs
ΣΙΕΝΤΛΙΣΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ -
VERA LAPKO -vs
CAMILA GIORGI -
ΧAΣΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
LUKAS KRAINER -
CARL ROOTHMAN -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
MAYYA GORBUNOVA -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
DARJA VIDMANOVA -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
DALILA SPITERI -
ΣAΤΟ ΝAΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -vs
J. FCO VIDAL AZORIN -
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ -
ANSHBA/PACHKALEVA -vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA -
ISABELLA KRUGER -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
BARAN CENGIZ -
NABIL/RAMY -vs
LEE/ROMEO -
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -vs
DELIEN KLEINHANS -
ADAMEK/AMIROV -vs
IGOSHIN/TYURNEV -
BEREZNYAK/KIMCHI -vs
FALKOWSKA/KUBKA -
ΡΕΜΠΟΥΛ ΦΑΜΠΙAΝ -vs
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -
KRASNOVA/SELEKHMETEV -vs
KALAITZIS/PYSSON -
CREPALDI/RICCA -vs
GENGEL/POLJAK -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
LARA VAN DER MERWE -
CRETU/IVANOV -vs
JERMAR/POSPISIL -
BOONE/OSABUOHIEN -vs
ALHUSSEIN/ZOLOTAREVA -
ARENDS/BECKLEY -vs
PRECHTEL/WOODMAN -
MANAFOV/PICHLER -vs
MOHD/SYED NAGUIB -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ -
ΜΠΟΥΡΕΛ ΚΛAΡΑ -vs
JIL BELEN TEICHMANN -
BILGIN/ILKEL -vs
CEPEL/VEREMEYCHUK -
ROBILLARD-MILLETTE -vs
ΓΚΑΓΚΙΝΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ -
HERAZO/LIZARAZO -vs
GALFI/STRAKHOVA -
DUDDUPUDI/GUNDUBOINA -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
DANILINA/KOVAL -vs
GUO/HAN -
BOYER/DAMM -vs
DIARRA/NOUZA -
ΜΑΡΤΙΝΟΦ ΝΤΙAΝΑ -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
OZ/SEZER -vs
KAN/MOLINARO -
SAKELLARIDIS/SAKELL. -vs
APOSTOL/GRIGORIU -
JASMIJN GIMBRERE -vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ -
HELLER/TOREBKO -vs
BATTAGLINO/MICELI -
GIRARDI/KULHAVA -vs
MIHAIL/TREVISAN -
LORENZO ROTTOLI -vs
ΜAΙΓΚΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ASTAKHOVA/DEMA -vs
BAYKAN/KAJEVIC -
CORNUT/SCHMITZ -vs
HODKIN/SCHINAS -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
BEJENARU/SCHWARTZMAN -
JANIS/NAREYKA -vs
HAMPEL/OBERLEITNER -
CHLPAC/MARTINICH -vs
FULOP/KALLISTROU -
BERGEN/DUCA -vs
MATOULA/SPIRIDIS -
AHREN MOONGA/NG -vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. -
CAPPELLETTI/ROCCHETT -vs
CUROVIC/OSTLUND -
BOMBARA/MARINO -vs
DEMEROUTIS/EHRENSCH. -
LO/MORITANI -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
MARETHA BURGER -vs
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
INIGO CERVANTES -vs
ΣΛΟΜΠΟΤΣΙΚΟΦ ΡΟΝΑΛΝΤ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BIZHUKOVA/MATUSOVA -
FRIEDSAM/MINELLA -vs
PAAR/WACHACZYK -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
GIANNI MINA -vs
JULES OKALA -
TSHEGOFATSO TSIANG -vs
BERFU CENGIZ -
CARR/DENOLLY -vs
CHINGONO/TSIANG -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
CAMERANO/VAN POPPEL -
MANJI/STEVENSON -vs
OKAMURA/WATANABE -
ΚΟΥΛΙΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -
ΑΤΖΟΥΚΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΧΕ -vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
FOUAD/FOUAD -vs
NOVAC/VIG -
ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ -vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -
CARIPI/HUNTER -vs
KRSTIN/RADOJKOVIC -
GORBUNOVA/ZAWADZKA -vs
GADIENT/KARAMOKO -
DALLA VALLE/ZIMA -vs
GIACOMINI/KIVATTSEV -
JASKIEWICZ/SHAN -vs
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -
HE/HUA -vs
EVERY/PISANE -
TURKER/AKKOYUN -vs
BORZA/DIMA -
JANDRIC/RAJKOVIC -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
KALYANPUR/SURESHKUM. -vs
BINDA/MINC -
GADAMAURI/HASSON -vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC -
GASPAR/MASAROVA -vs
CADAR/STAMATOVA -
ERNAELSTEEN/MEERSCH. -vs
BOBROV/ERLER -
IONE/LEHECKA -vs
THANOS/XILAS -
BOUZAS/CUSTIC -vs
KLASEN/KOELZER -
CELEBIC/SAVELJIC -vs
KAPIRIS/STAMOULOS -
NIEDERMEIER/ZUND -vs
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RAWAT/VELDHEER -
BECKER/MALAN -vs
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MOLINO/OLIVER -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
GRANOLLERS/VERVOORT -vs
GAKHOV/LOPEZ -
MITU/OLARU -vs
CASCINO/JACQUEMOT -
JUAN OTEGUI -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
ΚΟΜΕΣAΝΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ -
ΑΛΤΜAΙΕΡ ΝΤAΝΙΕΛ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
ALCARAZ/PEREZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
PURCELL/SMITH -vs
COSSU/MANNARINO -
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -vs
ΓΚΟΜΕΘ-ΕΡΕΡΑ ΚAΡΛΟΣ -
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -vs
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
DESCHAMPS/VALSECCHI -
BENJAMIN AMBROSIO -vs
JOAO PEDRO SORGI -
HEATHER WATSON -vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -
CEKIRGE/FERNANDEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
LAUREN DAVIS -vs
ΠΟΝΤΟΡΟΣΚΑ ΝAΝΤΙΑ -
D. DUTRA DA SILVA -vs
S. RODRIGUEZ TAVERNA -
DARYA KASATKINA -vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ -
JUAN CERUNDOLO -vs
GUIDO JUSTO -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
DIAZ ACOSTA/TIRANTE -
LISTER/SIZIKOVA -vs
KATO/WANG -
KATERINA BONDARENKO -vs
SARA SORRIBES TORMO -
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
AGUSTIN VELOTTI -
CERVANTES/ROCA -vs
HAMOU/MINA -
ROUMANE/SLOBODCHIKOV -vs
KOUZNETSOV/MARTINEZ -
PRIHODKO/WEIS -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
LESLEY PATTINAMA -
ΣΜΙΘ ΚΙΓΙAΝ -vs
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -
MMOH/SOCK -vs
KUDLA/KWIATKOWSKI -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
MONROE/WITHROW -vs
DANIEL/DONSKOY -
ANNA KALINSKAYA -vs
USUE ARCONADA -
ALBOT/COPIL -vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL -
SHINTARO MOCHIZUKI -vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ARCONADA/DART -vs
NINOMIYA/YANG -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
MONA BARTHEL -vs
IRINA BEGU -
WANG X./ZHU L. -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
ZVEREV/ZVEREV -vs
KORDA/KRUEGER -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
HSU/WHORISKEY -vs
MCNALLY/PEGULA -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -vs
ΦΑΛΚΟΝΙ ΙΡΙΝΑ -
KING/ZVONAREVA -vs
GUMULYA/ROMPIES -
OLIVIERI/VILARO -vs
URYSON/VILLANUEVA -
BERNARD TOMIC -vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ -
DOLEHIDE/SHARMA -vs
KRAWCZYK/OLMOS -
BAEZ/GALARZA -vs
ARRECHE/CASANOVA -
CAROU/COMESANA -vs
ARGUELLO/EGEA -
DUTRA DA SILVA/SORGI -vs
HIDALGO/MONZON -
GIAN MARCO MORONI -vs
ΓΚAΙΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
JASON KUBLER -
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ -vs
WANG XINYU -
ΝAΝΤΑ ΓΚΟΒΙΝΤ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
FRANCES TIAFOE -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
BOUZKOVA/VORACOVA -vs
ADAMCZAK/SANCHEZ -
JUSTO/RODRIGUEZ -vs
ABOIAN/FARJAT -
DE LA FUENTE/TORRES -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
BAPTISTE/LIU -vs
GLEASON/LOEB -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
COSSU/MANNARINO -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
NICOLE GIBBS -
TOMAS ETCHEVERRY -vs
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
VIKTORIA AZARENKA -vs
TAMARA ZIDANSEK -
BARRERE/POUILLE -vs
ARNEODO/CARUSO -
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA 3vs
ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ 1vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ (Γ) 0vs
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ (Γ) 3
SP FC / BARUERI (W) -vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΜΟΡΑ 3vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤAΝΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 81vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 90vs
ΟΥΝΙΦAΚΙΣΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΡΑΣΟΛ 1vs
ΟΕΣΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 84vs
GIMNASIA 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 96vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPICO 100vs
ATENAS 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 87vs
ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΧΟΣΕ 1vs
YPIRANGA-RS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΛΜΕΣ 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 0vs
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜAΓΚΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 2vs
REAL SANTANDER 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΜΠΑΡAΟ 0vs
ΑΒAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 109vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 81vs
ΚAΠΙΤΟΛ 85
ΤΕΛΙΚΟ
CSP 2vs
TREZE-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ 1vs
ΧΟΥΑΤΣΙΠAΤΟ 0
ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -vs
ΑΟΥΝΤAΞ ΙΤΑΛΙAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
BRUJOS DE GUAYAMA 87vs
PIRATAS QUEBRADILLAS 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΟΥΚ ΜΠΛΟΥ ΝΤΕΒΙΛΣ 88vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 73vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 65vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 62vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 71vs
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 76vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ-ΠΙΝΕ ΜΠΛΟΥΦ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΛAΙΟΝΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 78vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 81vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΒAΛΕΙ ΝΤΕΒΙΛΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 73vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΙΛΟΡ ΜΠΕΑΡΣ 71vs
ΤΕΞΑΣ ΤΕΚ ΡΕΝΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 70vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
TOLUCA (W) 0vs
PACHUCA (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEON (W) 3vs
SAN LUIS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
TIGRES (W) 3vs
MONARCAS MORELIA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
CLUB TIJUANA (W) 3vs
CLUB AMERICA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITAL CITY GO-GO 102vs
DELAWARE BLUE COATS 105
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 134vs
SOUTH BAY LAKERS 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ 1vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΓΙΑΛ ΠAΡΙ ΣΙΟΝ 0vs
REAL SANTA CRUZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAVALIER 0vs
ARNETT GARDENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚAΓΙΟ 3vs
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ 2
ΑΛAΜΠ ΠΙΛΙΠΙΝΑΣ -vs
EASTERN LONG LIONS -
MUKTIJODDHA SKC -vs
SAIF SC -
KGC (Γ) -vs
ΧΕΟΝΓΚΟΥΚ ΠΙΝΚ ΣΠAΙΝΤΕΡΣ (Γ) -
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -vs
ΑΝΙAΓΚ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ U19 -vs
ΦAΣΤΑΦ ΖΛΙΝ U19 -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U21 -vs
DNIPRO-1 U21 -
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -vs
ΕΛΒΙΒ U21 -
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 -vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ D U21 -vs
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ U21 -
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -vs
ΑΝΣAΝ ΟΚ -
ΜΑΡΙΤΙΜΟ U23 -vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 -
ΒΙΤΟΡΙΑ ΝΤΕ ΓΚΙΜΑΡAΕΣ U23 -vs
ΛΕΙΣΟΕΣ U23 -
ΦΕΙΡΕΝΣΕ U23 -vs
ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ -
ΡΙΟ ΑΒΕ U23 -vs
ΑΒΕΣ U23 -
ΚΟΒΑ ΝΤΑ ΠΙΕΝΤAΤΕ U23 -vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ U23 -
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. U23 -
ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ -vs
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 -
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ -
INDIAN ARROWS -vs
ΜΙΝΕΡΒΑ -
ΓΚΟΚΟΥΛAΜ ΚΕΡAΛΑ -vs
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚAΛ ΚΛΑΜΠ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ U19 -vs
ΛΥΩΝ U19 -
ΙΝΤΕΡ U19 -vs
STADE RENNES U19 -
ΑΓΙΑΞ U19 -vs
ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 -
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ -vs
ΣΟΥΓΟΝ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ ΣΑΝΤ -
ΑΛΣΧΟΥΛΑ -vs
ΑΛ ΑΝΣAΡ ΜΕΝΤΙΝΑ -
ΑΛ ΤΑΙ -vs
ΑΛ ΤΟΥΚΜΠAΧ -
ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ -vs
ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ -
ΑΛ ΖΙΛ -vs
ΑΛ ΝΟΖΟΥΜ -
ΤΖΕΝΤΑ ΚΛΑΜΠ -vs
ΧΟΤAΙΝ -
ASM ΟΡAΝ -vs
ΣΧΛΕΦ -
ES GUELMA -vs
ΠΑΡΑΝΤΟΥ -
ΚΑΜΠAΛΑ ΣΙΤΙ ΚAΟΥΝΣΙΛ -vs
ΠΡΟΛAΙΝ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -vs
ΤΣΣΚΑ 1948 -
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -
KIYOVU SPORTS -vs
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. -
ΟΥΦΙΜΕΤΣ ΟΥΦΑ -vs
ΣΠΑΡΤAΚ ΠΡΙΜΟΡΙ ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ -
ΣAΜΑΡΑ -vs
ΒΟΣΤΟΚ-65 -
VICTORIA GRODNO (W) -vs
VICTORIA BREST (W) -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ) -vs
ΛΙΝΑΜΑΡ ΜΠΕΚΕΣΑΜΠAΙ (Γ) -
ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΜ ΖΕΜ -vs
ΦΑΡ ΡΑΜΠAΤ -
ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠAΤ -vs
ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖAΓΚΡΕΠ -vs
ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ -
ΡΙΕΚΑ -vs
ΙΝΤΕΡ ΖAΠΡΕΖΙΤΣ -
ΤΙΙΚΕΡΙΤ -vs
ETTA -
MACCABI RA'ANANA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ -
ΜΠΝΕΙ ΧΕΡΖΛΙΓΙΑ -vs
ΕΛΙΖΟΥΡ ΑΣΚΕΛΟΝ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΟΝΤ ΧΑΣΑΡΟΝ -vs
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΓΙΑΒΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -vs
ΖΕΛΕΖΝΙΚΑΡ ΛΑΙΚΟΒΑΤΣ (Γ) -
ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -
OK UB (W) -vs
ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) -
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -
AISTES-LSMU (W) -vs
NEPTUNAS (W) -
CSM ΟΡΑΝΤΕΑ -vs
ΑΤΛΑΣΙΜΠ ΣΙΜΠΙΟΥ -
ΒΕΦ ΡΙΓΑ -vs
BK OΓΚΡΕ -
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ (Γ) -vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΖAΓΚΡΕΜΠ (Γ) -
SSC SCHWERIN (W) -vs
ASTERIX AVO (W) -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΑΑΡΧΟΥΣ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ -
ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΟΥΛΜ 1846 -vs
ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΠΡΙΜΟΡΣΚΑ -vs
ΕΛΙΟΣ ΝΤΟΜΖAΛΕ -
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -vs
ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ -
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
ΣΤΕΤΣΙΝ -
BAERUM BASKET -vs
ΣΕΝΤΡΟΥΜ ΤAΙΓΚΕΡΣ ΟΣΛΟ -
ΡΟΟΥΤ ΡAΜΠΕΝ ΒΙΛΣΜΠΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΧAΙΦΑ -vs
ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
FAST FLAMINGOS (W) -vs
ΑΠΟΛΛΟ 8 (Γ) -
ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) -vs
ΣΙΝΙΟΛΙ ΜΠΡΟΝΙ (Γ) -
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -vs
ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -
CWMAMMAN UNITED -vs
ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ -
ΧAΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ -vs
ΦAΡΝΜΠΟΡΟ -
ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜAΡΕ -vs
ΜΠΛAΚΦΙΛΝΤ & ΛAΝΓΚΛΙ -
ΜΠAΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΝΤΧΑΜ ΜAΡΚΕΤ -
ΠΟΥΛ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ -
ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
`ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ -
ΡΟΙΣΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΡAΣΝΤΕΝ & ΝΤAΙΜΟΝΤΣ -
ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ -vs
ΤΙΒΕΡΤΟΝ -
ΚΙΝΓΚΣ ΛAΝΓΚΛΙ -vs
ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ -
ΣΕΝ ΙΒΣ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΙΣΤΟΝ -
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -
ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΣΚAΝΘΟΡΠ -
ΠΛΙΜΟΥΘ -vs
ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤAΟΥΝ -
ΠAΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ -vs
ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣAΟΥΘ -
ΝΤΑΝΤΙ -vs
ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ -
ΙΝΒΕΡΝΕΣ -vs
ΜΟΡΤΟΝ -
ΕΙΡ -vs
ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΣΟΡΛΙ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ -vs
ΧAΡΟΓΚΕΙΤ ΤAΟΥΝ -
ΦΙΛΝΤΕ -vs
ΝΟΤΣ ΚAΟΥΝΤΙ -
ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ -vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -
ΜΠΑΡΝΕΤ -vs
ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ -
ΧAΛΙΦΑΞ -vs
ΣAΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -
ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ -vs
ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ -
ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -
ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ -vs
ΧAΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ -
ΑΣΤΟΝ -vs
ΓΟΥAΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΜAΤΛΟΚ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΟΡΠΕΘ ΤΑΟΥΝ -
ΓΟΥΙΤΜΠΙ -vs
ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ -
ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ -vs
ΡAΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟΥΓΚ -
ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΦΟΛΚΕΡΚ -
ΝΤΑΜΠAΡΤΟΝ -vs
ΦΟΡΦΑΡ -
ΚΛAΙΝΤ -vs
ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ -
ΝΤAΝΓΚΑΝΟΝ -vs
ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ -
ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ -
ΚΟΛΕΡΕΙΝ -vs
ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ -
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΚAΖΟΥΑΛΣ -vs
ΙΣΤ ΘAΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. -
ΕΝΦΙΛΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΟΥΙΣ -
ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ -vs
ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤAΟΥΝ -
ΙΠΣΟΥΙΤΣ -vs
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ -
ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -vs
ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ -
ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ -vs
ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ -
ΜΠΡAΚΛΙ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -