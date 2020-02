Σίξερς: Πρόστιμο $25.000 στον Εμπίντ για το... μεσαίο δάχτυλο (vid)

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο Τζοέλ Εμπίντ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 25.000 δολαρίων για τη χειρονομία του στον Κέβιν Χέρτερ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ατλάντα.

Παρεμπιπτόντως, στο συγκεκριμένο ματς ο Εμπίντ έκανε career-high με 49 πόντους.

Joel Embiid was feeling good after dropping a career-high 49 pts. Was all prepared to dribble out the clock & gloat. Then Kevin Huerter came along & stole the ball. Embiid flipped him the bird, then, after realizing he got caught up, apologized. pic.twitter.com/NvOteE3mRC

— Michael Lee (@MrMichaelLee) February 25, 2020