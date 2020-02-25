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Φοβερό βίντεο του ΝΒΑ για τον Κόμπι: «Μια φορά και έναν καιρό...» (vid)

Φοβερό βίντεο του ΝΒΑ για τον Κόμπι: «Μια φορά και έναν καιρό...» (vid)

Φοβερό βίντεο του ΝΒΑ για τον Κόμπι: «Μια φορά και έναν καιρό...» (vid)

Λίγο μετά την τελετή στο STAPLES Center, το ΝΒΑ ετοίμασε ένα εξαιρετικό βίντεο για τον Κόμπι Μπράιαντ. 

Μέσα σε 7:21 λεπτά προσπάθησε να αποτυπώσει τη ζωή του μεγάλου Κόμπι, από τις πρώτες μέρες της καριέρας του, μέχρι το τέλος της ονειρεμένης ζωής του, εντός και εκτός παρκέ.

Δείτε το καθηλωτικό βίντεο. 

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