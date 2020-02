Ο Κλέι Τόμπσον χρησιμοποιεί ακόμα κινητό με... πορτάκι (pics & vid)

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Κέριθ Μπερκ που ασχολείται με το ρεπορτάζ των Ουόριορς στο NBCS, ο Τόμπσον επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα χρησιμοποιεί απλό κινητό με... πορτάκι μόνο για να μιλάει και να στέλνει SMS.

Δεν ξέρουμε αν έχει... τσακωθεί με την τεχνολογία ή αν δεν τον απασχολεί καθόλου το εν λόγω θέμα, αλλά κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, το μόνο που έκανε ήταν να... ψαρεύει.

Klay confirms he only has a flip phone. For real.

Klay says he’s taken up fishing as a hobby during his rehab. He explains he’s a more of catch-and-release guy, but he’ll filet the big ones.

— Kerith Burke (@KerithBurke) February 24, 2020