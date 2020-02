Οι Λέικερς ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του 30χρονου φόργουορντ με μια φωτογραφία στην οποία στέκεται δίπλα στον αντιπρόεδρο και τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Ρομπ Πελίνκα.

Ο Μόρις θα αγωνιστεί στην πέμπτη ομάδα του στην κορυφαία λίγκα (ήταν σε Σανς, Ουίζαρντς, Θάντερ, Πίστονς), ενώ γι' αυτή την κίνηση οι «λιμνάνθρωποι» αποδέσμευσαν τον ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Now let's get to work. #LakeShow pic.twitter.com/VWgtRcoooM

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 24, 2020