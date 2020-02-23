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Αντετοκούνμπο: Το νέο απίθανο double-double του Γιάννη! (vid)

Αντετοκούνμπο: Το νέο απίθανο double-double του Γιάννη! (vid)

Αντετοκούνμπο: Το νέο απίθανο double-double του Γιάννη! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε μία ακόμη φοβερή εμφάνιση στο ενεργητικό του συνεχίζοντας να δείχνει έτοιμος για το back to back MVP.

Απέναντι στους Σίξερς τελείωσε το ματς με 31 πόντους έχοντας 10/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/8 βολές, 17 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 τάπα και 4 λάθη σε μόλις 29 λεπτά συμμετοχής!

Δείτε το... παραλίγο triple double του Γιάννη!

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