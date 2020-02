Χιτ: Απέσυραν το «3» του θρυλικού και δικού τους Ντουέιν Ουέιντ, ο οποίος δεν ξέχασε τον Μπράιαντ! (vids)

Ο Ουέιντ, τη βραδιά όπου είδε το νούμερο 3 να ανήκει πλέον στον... ουρανό της American Airlines Arena, είχε την ευκαιρία να συναντήσει έναν μικρό από την Κίνα όπου έχει το όνομά του.

Ο θρύλος της ομάδας του Μαϊάμι, είδε τη φανέλα του να αποσύρεται και το νούμερο με το οποίο έγραψε τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ με τους Χιτ δεν θα το βάλει ποτέ ξανά κάποιος.

Ο 38χρονος σήμερα Ουέιντ έπαιξε στους Χιτ από το 2003 μέχρι το 2016. Μετά πήγε σε Μπουλς και Καβαλίερς και έκλεισε την καριέρα του στους Χιτ, με τους οποίους πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα.

Ο «Flash» είπε χαρακτηριστικά:

Η εκτίμηση και η αγάπη σας ποτέ δεν με άφησαν. Αν υπάρχει μία λέξη που θέλω να σας παρουσιάσω απόψε είναι η ευγνωμοσύνη!

The No. 3 will hang forever.

Congratulations on a #L3GENDARY career, @dwyanewade! pic.twitter.com/GIAke3IS4u

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 23, 2020