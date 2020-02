Ουίλιασμον: «Κοιτάω στον καθρέφτη και αναρωτιέμαι αν ξέρουν πως είμαι 19 χρονών» (vid)

Ο άσος των Πέλικανς και Νο.1 του φετινού ντραφτ έκανε, έστω και καθυστερημένα, ντεμπούτο στο ΝΒΑ και τα πηγαίνει εξαιρετικά. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω του και όπως είναι λογικό οι απαιτήσεις από εκείνον είναι μεγάλες. Ο Ουίλιαμσον φαίνεται πως δυσκολεύεται λίγο με όλο αυτό και το παραδέχτηκε με γλυκό τρόπο στο βίντεο.

«Μερικές φορές ξεχνάω την σκηνή στην οποία βρίσκομαι, τι πρέπει να κάνω, πόσο πολύ πρέπει να δουλέψω και κοιτάω τον καθρέφτη και λέω αν ξέρουν ότι είμαι 19 χρονών».

"... I like look in the mirror like, 'Man, I wonder if they know I'm 19.'"

—Zion on expectations on him this season pic.twitter.com/4VZxMMAoWD

