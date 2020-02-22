Με καρφωματάρες ΛεΜπρόν και Μπιλ το TOP 10! (vid)

Εντυπωσιακό για άλλη μια φορά το TOP 10 του ΝΒΑ.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απογειώθηκε, αλλά δεν κατάφερε να πατήσει στην κορυφή.
Ο Μπράντλεϊ Μπιλ του έκλεψε τη δόξα.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 81vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 81vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 63vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 82vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 3vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 1vs
ΝAΠΟΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΣ 0vs
ΛΥΩΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΣΠΑΛ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΡΕΘΥΜΝΟ -vs
ΛΑΥΡΙΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 106vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 118vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 98vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 117vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 113vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 104vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 117vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 128
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΑΝΤ -
ΛΙΛ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΑΝΖΕ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΠΑΟΚ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
LIVE
ΠΙΡΑΖΑ ΤΑΛΙΝ 4vs
ΡΑΣΙΚΟΥ ΤΖΟΚΕΡ 3
LIVE
METEOR BALASHIKHA 1vs
OLIMPIK MYTISHCHI 0
LIVE
ΓΚAΡΧΙΝΓΚ 2vs
SC OLCHING 0
LIVE
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ 0vs
BINH DINH 0
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΙΖΧΕΒΣΚ 2vs
ULYANOVSK YOUTH 1
ΤΕΛΙΚΟ
SDYUSHOR ST. PET. 4vs
FK YADRO 2
MT GRAVATT HAWKS -vs
BARDON LATROBE -
UNIA DABROWA GOR. -vs
DRZEWIARZ JASIENICA -
DINAMO S. PETERSBURG -vs
ΠΣΚΟΦ 747 -
ΣΟΚΟΛ ΧΟΣΤΟΥΝ -vs
HOROVICKO -
ZBROJOVKA BRNO B -vs
ΖΛΙΝ -
AS BUZIAS -vs
GHIRODA GIARMATA -
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ -vs
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ -
ΧΡAΝΤΕΚ ΚΡAΛΟΒΕ -vs
KOLIN -
SVG PITTEN -vs
CASINO BADEN AC -
METALURGISTUL CUGIR -vs
STICLA ARIESUL TURDA -
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ -vs
NERATOVICE-BYSKOVICE -
SLAVICIN -vs
LR CRYSTAL -
TERA VILNIUS -vs
FC VILNIUS -
SU TILLMITSCH -vs
SV KLOECH -
GROSSKLEIN -vs
FLAVIA SOLVA -
SV DONAU KLAGENFURT -vs
ASKO WOLFNITZ -
FK LESTANE -vs
FK KOMGRAP -
GKS KATOWICE -vs
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ -
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ -vs
ΜΠΑΚΧΜAΡΟ ΤΣΟΚΧΑΤAΟΥΡΙ -
BS POLONIA BYTOM -vs
RKS RADOMSKO -
ΝAΦΤΑ -vs
NK PODVINCI -
ΒΙΣΚΟΦ -vs
ΜΠΡΝΟ -
ΚΑΛΟΥΓΚΑ -vs
ΟΥΡΟΖΝΙ ΚΡAΣΝΟΝΤΑΡ -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
ΤΙΤΣΙ 71 -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -
MKS SIEMIANOWICZANKA -vs
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
SLEZA WROCLAW -
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ -vs
ΝΙΚΟΠΟΛ -
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -vs
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
GORNIK II ZABRZE -
FK JEDINSTVO UB -vs
FK VRSAC -
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ -vs
STAL KRASNIK -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΖΑΜΠΡΟΦ -vs
POLONIA WARSZAWA -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
ΡΕΖΟΒΙΑ -
ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ -vs
LECHIA ZIELONA GORA -
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -vs
ΡΙΑΖAΝ -
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ -vs
HURAGAN MORAG -
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ -vs
ΚΟΣΖΑΛΙΝ U19 -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
KKS 1925 KALISZ -
VINCA -vs
FK BSK 1926 -
ASU POLI TIMISOARA -vs
ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ -
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
FEHRING -
DINAMO PANCEVO -vs
SLOGA PLANDISTE -
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ -vs
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ -vs
STRANI -
SOSNICA GLIWICE -vs
RUCH KOZLOW -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
SWIT SKOLWIN -
ΜΕΤΑΛΑΚ -vs
ΝΟΒΙ ΠΑΖAΡ -
ΒΟΡΟΥ ΧΕΛΙΟΣ -vs
NOMME UNITED -
ΜΠΡΟΝ ΡΑΝΤΟΜ U19 -vs
ΟΡΛΕΤΑ ΡΑΝΤΖΙΝ ΠΟΝΤΛAΣΚΙ -
ΖAΡΚΟΒΟ -vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΧΕΤΜΑΝ ΖAΜΟΣΚ -
ΚΑΡΑΜΠAΚΧ ΒΙΕΝ. -vs
ΒΙΕΝΕΡ ΛAΙΝΙΕΝ -
ΛεΜπρόν Τζέιμς και Μπράντλεϊ Μπιλ πρωταγωνιστούν στο TOP 10 του ΝΒΑ.
Εντυπωσιακό για άλλη μια φορά το TOP 10 του ΝΒΑ.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απογειώθηκε, αλλά δεν κατάφερε να πατήσει στην κορυφή.
Ο Μπράντλεϊ Μπιλ του έκλεψε τη δόξα.