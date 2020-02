Μαγεία Ντόντσιτς: Ξεπέρασε τον Ντουράντ και έγραψε ιστορία και στα τρίποντα! (pics)

Ο νεαρός Σλοβένος και ηγέτης των Μάβερικς δεν σταματά να γράφει ιστορία. Ο Λούκα Ντόνσιτς είχε κόντρα στους Μάτζικ 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ και αυτή ήταν η 29η 30άρα στην καριέρα του.

Πλέον, ξεπέρασε τον Κέβιν Ντουράντ για την δεύτερη θέση με τις περισσότερες 30άρες πριν γίνει 21 χρονών, ενώ έγινε ο πρώτος με 300 εύστοχα τρίποντα, πριν γιορτάσει τα 21α γενέθλια του.

Luka magic

That's his 29th 30-point game, breaking a tie with Kevin Durant for the second-most by a player before his 21st birthday all-time. pic.twitter.com/9IHVDAVV54

