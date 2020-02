Ουίλιαμσον: Έγινε ο νεότερος με επτά συνεχόμενες 20άρες και ξεπέρασε τον Καρμέλο! (pic)

Ο νεαρός ρούκι των Πέλικανς μπορεί να άργησε, αλλά μπήκε στο ΝΒΑ εντυπωσιακά.Ο Ζάιον Ουίλιαμσον, σε ακόμα ένα παιχνίδι είχε πάνω από 20 πόντους και συγκεκριμένα 25 πόντους και κατάφερε να γράψει ιστορία.

Έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία που έχει επτά συνεχόμενα παιχνίδια με πάνω από 20 πόντους, ξεπερνώντας τον Καρμέλο Άντονι που κρατούσε το ρεκόρ από το 2004.

Για την ιστορία ο Ζάιον είχε κόντρα στους Μπλέιζερς, όπου είχε απέναντι του και τον Μέλο, 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Zion Williamson is the youngest player in @NBAHistory to score 20+ PTS in seven straight games. Previous youngest was Carmelo Anthony in 2004. pic.twitter.com/ljzoLmKRkt

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 22, 2020