Φανατικός θαυμαστής του Κρις Πολ, έχει συλλογή απ' όλες τις φανέλες του! (vids)

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί έχει συλλογή απ' όλες τις φανέλες που έχει φορέσει ο Κρις Πολ σε Χόρνετς, Κλίπερς, Ρόκετς, όπως επίσης και στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Μάλιστα το βίντεο είδαν και στην Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τον ρώτησε μέσω twitter «τι νούμερο φοράς; Να ανανεώσουμε τη συλλογή σου». Και αυτό διότι απουσιάζει η φανέλα από τη νυν ομάδα του Κρις Πολ

This fan has an INSANE Chris Paul jersey collection @CP3

(via @DoisPorCentoSTB) pic.twitter.com/cUEjOWNpAK

— Overtime (@overtime) February 17, 2020