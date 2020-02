NBA All Star Game 2020: Ο Κρις Πολ έκανε τρομερό alley oop και αυτό ήταν μόλις το 2ο της καριέρας του! (pic & vid)

Αυτό το All Star Game τα είχε όλα και ο Κρις Πολ είχε την ευκαιρία να γράψει προσωπική ιστορία. Ο άσος των Θάντερ, πήδηξε στον... Θεό και έκανε ένα εντυπωσιακότατο alley oop που θα ζήλευαν και οι πιο αθλητικοί παίκτες του ΝΒΑ.

Αυτό ήταν μόλις το 2ο alley oop στην καριέρα του, έχει κάνει άλλο ένα πάλι σε παιχνίδι All Star Game, σε κανονική διάρκεια και playoffs.

WHAT JUST HAPPENED? @CP3 on the receiving end of an alley-oop dunk ‼️ pic.twitter.com/n7acfACevH

— OKC THUNDER (@okcthunder) February 17, 2020