Ο Πεπ Γκουαρδιόλα διαψεύδει τα σενάρια που τον συνδέουν με τη θέση του προπονητή στην Τραμπζονσπόρ.

Η Τραμπζονσπόρ των Μοχάμεντ Σαλάχ και Φαμπίνιο βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, μετά την απομάκρυνση του Φατίχ Τέκε, ο οποίος αποφάσισε να παραιτηθεί, αφού δεν καταφέρε να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Europa League.

Ο σύλλογος από την Τραπεζούντα φέρεται να προσέφερε το... εντυπωσιακό ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για να πείσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα να αναλάβει την ομάδα, με τους ατζέντηδες του Καταλανού τεχνικού ωστόσο να διαψεύδουν γρήγορα τις φήμες, με μία δήλωση στην ισπανική εφημερίδα «AS».

«Ο Πεπ δεν θα προπονήσει κανέναν σύλλογο ή εθνική ομάδα αυτή τη σεζόν», ήταν τα λόγια των εκπροσώπων του 55χρόνου προπονητή.

💬 "Pep no entrenará a ningún club ni selección esta temporada"



❌ Su agente desmiente los rumores que le vinculaban al al Trabzonspor turco, donde actualmente juega Mohamed Salah pic.twitter.com/hLbdhBlGI9 — Diario AS (@diarioas) September 11, 2026

Θυμίζουμε πως ο Γκουαρδιόλα βρίσκεται σε ένα διάλειμμα από τότε που ολοκλήρωσε την λαμπρή του θητεία στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη σεζόν και πολλοί «μνηστήρες» έχουν ενδιαφερθεί για την περίπτωση του, όμως εκείνος εμμένει στην απόφαση του να μείνει μακρυά από τα γήπεδα.