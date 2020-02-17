ΝΒΑ All Star Game 2020: Η ανάποδη καρφωματάρα του ΛεΜπρόν! (vid)

Aπολαύστε το κάρφωμα του αρχηγού της Team LeBron.
Eντυπωσιακός Βασιλιάς!
LeBron with the reverse jam! #TeamLeBron #TeamGiannis
@NBAonTNT pic.twitter.com/RCXRq1dqE4
— NBA (@NBA) February 17, 2020
vs
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 0vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 57vs
ΑΕΚ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 4vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΘΕΛΤΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΩΝΙΑ 1vs
ΜΠAΓΕΡΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 0
ΟΦΗ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΜΙΛΑΝ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
Ο ΛεΜπρόν κάρφωσε ανάποδα για να ζεστάνει το κοινό στο All Star Game.
Aπολαύστε το κάρφωμα του αρχηγού της Team LeBron.
Eντυπωσιακός Βασιλιάς!
LeBron with the reverse jam! #TeamLeBron #TeamGiannis
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— NBA (@NBA) February 17, 2020