Ανατριχιαστική στιγμή στο Σικάγο όταν το χρονόμετρο σταμάτησε στα 24.2 δευτερόλεπτα για τον Κόμπι και τη Τζιάνα (vid)

Οι δύο θρύλοι του ΝΒΑ και του WNBA αντίστοιχα προλόγισαν το εορταστικό τριήμερο και έκαναν ειδική αναφορά στους Ντέιβιντ Στερν, Κόμπι Μπράιαντ και Τζιάνα Μπράιαντ που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή.

Μάλιστα το χρονόμετρο άρχισε να γυρίζει στα 24.2 δευτερόλεπτα με τον Ουέιντ να δίνει το σύνθημα για... φασαρία στο γήπεδο προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη τους.

Δείτε το ανατριχιαστικό, αν μη τι άλλο, βίντεο.

Dwyane Wade and Candace Parker lead the crowd in honoring David Stern, Kobe Bryant and Gianna Bryant during a 24.2 second clock run up. pic.twitter.com/G0GCpnPhqF

— NBA (@NBA) February 16, 2020