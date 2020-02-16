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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑDenver Nuggets
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Νίκολα Γιόκιτς ο... μπαλαδόρος (vid)

Νίκολα Γιόκιτς ο... μπαλαδόρος (vid)

Νίκολα Γιόκιτς ο... μπαλαδόρος (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς, στην προπόνηση της Team ΛεΜπρον έδειξε πως το 'χει και με την μπάλα στα πόδια!

Ο σούπερ σταρ των Νάγκετς έκανε μερικά «ποδαράκια» επιβεβαιώνοντας το πόσο καλοί είναι οι Σέρβοι και στο ποδόσφαιρο!

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