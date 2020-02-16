Νίκολα Γιόκιτς ο... μπαλαδόρος (vid)

Ο σούπερ σταρ των Νάγκετς έκανε μερικά «ποδαράκια» επιβεβαιώνοντας το πόσο καλοί είναι οι Σέρβοι και στο ποδόσφαιρο!
Just kickin’ with his buddy Luka!
— Denver Nuggets (@nuggets) February 15, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΑΚΟ 1vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΡΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ESPANYOL -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΛΥΩΝ -vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΡΕΜΣ -vs
ΡΕΝ -
ΛΙΛ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ -vs
RADUNIA STEZYCA -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΕΚ -
Ο Νίκολα Γιόκιτς, στην προπόνηση της Team ΛεΜπρον έδειξε πως το 'χει και με την μπάλα στα πόδια!
Ο σούπερ σταρ των Νάγκετς έκανε μερικά «ποδαράκια» επιβεβαιώνοντας το πόσο καλοί είναι οι Σέρβοι και στο ποδόσφαιρο!
Just kickin’ with his buddy Luka!
— Denver Nuggets (@nuggets) February 15, 2020