Νίκολα Γιόκιτς ο... μπαλαδόρος (vid)

Ο σούπερ σταρ των Νάγκετς έκανε μερικά «ποδαράκια» επιβεβαιώνοντας το πόσο καλοί είναι οι Σέρβοι και στο ποδόσφαιρο!

Just kickin’ with his buddy Luka!

pic.twitter.com/KVntol3glw

— Denver Nuggets (@nuggets) February 15, 2020