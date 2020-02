Μπορεί να μην το συνηθίζει, αλλά ο Καουάι Λέοναρντ το έριξε στον... χορό στην προπόνηση της Team LeBron.

Ο MVP των τελικών του 2019 μπήκε με στυλ, αφού έκανε τα χορευτικά του μαζί με μια κοπέλα.

Έσκασε και το χαμόγελο στη συνέχεια, κάτι που κάνει σπάνια.

Δείτε τον

Kawhi shows off his moves #NBAAllStarPractice presented by AT&T on @NBATV pic.twitter.com/pR2beOtXdt

— NBA (@NBA) February 15, 2020