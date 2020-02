Τρέλα για τους αρχηγούς στη συνέντευξη Τύπου του All Star Game.

Tα media κρεμόταν κυριολεκτικά από τα χείλη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν Τζέιμς, αφού τους περικύκλωσαν για τις δηλώσεις.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν περιγράφουν ακόμα καλύτερα τι έγινε.

So, there are a few people here for Giannis... pic.twitter.com/lw1eKQMIUU

