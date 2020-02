Αντετοκούνμπο: «Ευλογία να έχεις παιδί, o Kόμπι ήταν ο δικός μας Τζόρνταν!» (vids)

Κεφάτος εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου για το All Star Game και μίλησε για τη γέννηση του γιου του, Λίαμ Τσαρλς, ενώ στάθηκε στους τεράστιους Κόμπι Μπράιαντ και Μάικλ Τζόρνταν.

Δεν δίστασε να σχολιάσει τη γνώμη του κόσμου ότι είναι κακός GM εξαιτίας των επιλογών που έκανε στο All Star Game.

Όπως ήταν φυσικό έγινε για άλλη μια φορά χαμός για τον Greek Freak.

So, there are a few people here for Giannis pic.twitter.com/lw1eKQMIUU — Doug Russell (@DougRussell) February 15, 2020

Για τον γιο του, Λίαμ Τσαρλς που ήρθε στη ζωή πριν λίγες μέρες: «Τώρα έχω ένα μωρό. Χρειάζομαι ύπνο. Χρειάζομαι ξεκούραση. Το να έχεις παιδί είναι το καλύτερο πράγμα, είναι ευλογία. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν είμαι ευτυχισμένος παίζω καλά»

Για τις επιλογές του στο All Star Game: «Όλη τη ζωή μου ήμουν αουτσάιντερ. Διαλέγω παίκτες κοντά μου. Ο κόσμος λέει ότι είμαι κακός GM. Δεν μπορώ να πω οτι έχουν άδικο».

Για την ανάμνηση από τον Τζόρνταν: «Το shrug. Όταν έβαλε το σουτ και έκανε την κίνηση αυτή. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό».

Για τον Κόμπι: «Ήταν το πρότυπο μου. Όχι μόνο δικό μου, αλλά μιας ολόκληρης γενιάς. Ήταν ο δικός μας Μάικλ Τζόρνταν. Έδωσε στο παιχνίδι. Πολλοί άνθρωποι όταν είναι τόσο σπουδαίοι, δεν το κάνουν αυτό. Το ταλέντο δεν αξίζει αν δεν το μοιράζεσαι και αυτός το μοιράστηκε

Για το δίλημμα Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα: «Λατρέυω Μέσι και Ρονάλντο, αλλά επιλέγω Ρεάλ.

Bucks’ Giannis Antetokounmpo on his fondest memory of Michael Jordan: “The shoulder shrug. When he went like this:When he made the shot and went like this: That’s what comes to mind.” pic.twitter.com/e2rZb770q6 — Ben Golliver (@BenGolliver) February 15, 2020

Bucks’ Giannis Antetokounmpo on becoming a new father & Baby Liam: “Now that I have a baby, I kind of feel sleepy. I need some rest. I need to sleep. Having a baby is the best thing, the biggest blessing. I’m in a good place, I’m happy. When I’m happy, usually I play well.” pic.twitter.com/zwKvbMcGaB — Ben Golliver (@BenGolliver) February 15, 2020