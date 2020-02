Χάουαρντ: «Μετά τον θάνατο του Κόμπι, κατάλαβα ότι πρέπει να απολαμβάνεις τα πάντα» (vid)

Στον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ που έφυγε από τη ζωή μετά από αεροπορικό δυστύχημα στάθηκε ο Ντουάιτ Χάουαρντ, ο οποίος μίλησε στο TNT λίγο πριν πάρει μέρος στον διαγωνισμό καρφωμάτων.

«Νιώθω απίστευτα, ανυπομονώ να πετάξω απόψε. Το περιμένω πως και πως. Θα έχω αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπο μου μπροστά σε όλο τον κόσμο που θα έρθει. Μετά από αυτο που έγινε με τον Κόμπι, κατάλαβα ότι πρέπει να απολαμβάνεις τα πάντα», ανέφερε.

Ο... Superman απόψε θα κοντραριστεί με τους Τζόουνς, Γκόρντον και Κόνατον, θέλοντας να επιστρέψει στον θρόνο του διαγωνισμού καρφωμάτων.

“I can’t wait to fly tonight @DwightHoward joins the desk at #NBAAllStar Media Day to give a preview of his return to the Dunk Contest. pic.twitter.com/C9Is1Tvq4x

NBA TV (@NBATV) February 15, 2020