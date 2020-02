Ο νεαρός ρούκι των Πέλικανς έχει απίστευτη δύναμη και φροντίζει να μας το δείχνει με κάθε τρόπο. Ακόμα μια φορά μια τάπα του καταλήγει στους θεατές και αυτή την φορά έφτασε μέχρι την δεύτερη σειρά.

To «θύμα» του ήταν ο Ναντέρ, που έφτασε μέχρι μέσα, αλλά εκεί βρέθηκε μπροστά στον Ζάιον, που δεν χαρίζεται στους αντιπάλους και η μεγαλοπρεπέστατη τάπα του είναι γεγονός.

Zion sent it into the 2nd row pic.twitter.com/Mr4kkbNCXY

— SportsCenter (@SportsCenter) February 14, 2020