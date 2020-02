Ο Ντόντσιτς... προσπέρασε τον ΛεΜπρόν! (pic)

Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο με τα επιτεύγματα του το παιδί από τη Σλοβενία.

Ο φοβερός και τρομερός Λούκα Ντόντσιτς έφτασε τα 17 ματς στην καριέρα του με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ και πλέον έχει τα περισσότερα για παίκτη που δεν έχει κλείσει τα 21.

Μεγαλύτερη αξία δίνει το γεγονός πως ο άνθρωπος που ξεπέρασε ήταν ο ΛεΜπρόν Τζείμς.

Luka Doncic drops 30+ PTS and 10+ REB for the 17th time in his career, passing LeBron James for the most such games before turning 21 in @NBAHistory.#SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/nvKUP2N4jk

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 13, 2020