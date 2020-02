ΛεΜπρόν: Πρώτος παίκτης με 2 triple double 30άρες στα 35! (pic)

Μπορεί να έχει πατήσει τα 35 του χρόνια, ωστόσο ο ΛεΜπρόν Τζείμς συνεχίζει να κυριαρχεί στη λίγκα.

Ο Βασιλιάς οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη κόντρα στους Νάγκετς και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με 2 triple double 30άρες στα 35 του χρόνια.

Από μία σε αυτή την ηλικία είχαν οι Κόμπι Μπράιαντ και Λάρι Μπερντ.

LeBron James led the Lakers to an OT win over the Nuggets:

32 PTS

12 REB

14 AST

James is the first player in NBA history to record multiple 30-point triple-doubles after turning 35 years old.

In fact, only two other players have done so even once: Kobe Bryant and Larry Bird. pic.twitter.com/vtQgcqR8Rl

— StatMuse (@statmuse) February 13, 2020