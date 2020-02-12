Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Σίξερς - Κλίπερς 110-103
Ουίζαρντς - Μπουλς 126-114
Πέλικανς - Μπλέιζερς 138 - 117
Θάντερ - Σπερς 106-114
Ρόκετς - Σέλτικς 116-105
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 110vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 106vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 138vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 116vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 105
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΑΡΚAΔΑ ΓΑΛAΤΙ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -vs
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ -
ΟΣΤΡAΒΑ -vs
ΜΟΝΤΕΝΑ -
ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΜΠΡΤΣΚΟ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
HAOK MLADOST -
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΜΠΕΡΛΙΝ -
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -
ΤΟΥΡ -vs
ΟΝΙΚΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -
ΝΟΛΙΚΟ ΜΑΣΕΙΚ -vs
ΧAΛΚΜΠΑΝΚ -
ΤΡΙΝΕΚ -vs
ΜΦΚ ΝΤΟΥΚΛΑ ΜΠAΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
SLAVIA RUDA SLASKA -
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -vs
ΒAΡΤΑ ΖΑΒΙΕΡΤΣΙΕ -
MUNICIPAL ZALAU -vs
ΚΑΡΛΟΒAΡΣΚΟ -
ΡΕΝ -vs
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -
ΑΜΠΙAΝΤ ΛΑΙΚΟΥΡΓΚΟΥΣ ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΧΑΣΡΟΝΤΕ ΛΕΟΥΒΕΝ -vs
PENZUGYOR -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ -vs
ΑΕΚ -
Οι Ρόκετς ξεπέρασαν το εμπόδιο των Σέλτικς και οι Σίξερς συνέχισαν τις θετικές εμφανίσεις κόντρα στους Κλίπερς. Δείτε όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Σίξερς - Κλίπερς 110-103
Ουίζαρντς - Μπουλς 126-114
Πέλικανς - Μπλέιζερς 138 - 117
Θάντερ - Σπερς 106-114
Ρόκετς - Σέλτικς 116-105