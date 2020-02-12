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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Οι Ρόκετς ξεπέρασαν το εμπόδιο των Σέλτικς και οι Σίξερς συνέχισαν τις θετικές εμφανίσεις κόντρα στους Κλίπερς. Δείτε όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Σίξερς - Κλίπερς 110-103
Ουίζαρντς - Μπουλς 126-114
Πέλικανς - Μπλέιζερς 138 - 117
Θάντερ - Σπερς 106-114
Ρόκετς - Σέλτικς 116-105

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