To NBA live στο gazzetta.gr

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Πέντε ματς περιλαμβάνει το αποψινό μενού του ΝΒΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται περισσότερο στα ματς Σϊξερς-Κλίπερς και Ρόκετς-Σέλτικς. 

Το αποψινό πρόγραμμα

02:00 Σίξερς - Κλίπερς
02:00 Ουίζαρντς - Μπουλς
03:00 Πέλικανς - Μπλέιζερς
03:00 Θάντερ - Σπερς
04:30 Ρόκετς - Σέλτικς

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