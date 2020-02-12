To NBA live στο gazzetta.gr

Το αποψινό πρόγραμμα
02:00 Σίξερς - Κλίπερς
02:00 Ουίζαρντς - Μπουλς
03:00 Πέλικανς - Μπλέιζερς
03:00 Θάντερ - Σπερς
04:30 Ρόκετς - Σέλτικς
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΑΡΚAΔΑ ΓΑΛAΤΙ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -vs
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ -
ΟΣΤΡAΒΑ -vs
ΜΟΝΤΕΝΑ -
ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΜΠΡΤΣΚΟ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
HAOK MLADOST -
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -
ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΜΠΕΡΛΙΝ -
ΤΟΥΡ -vs
ΟΝΙΚΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -
ΝΟΛΙΚΟ ΜΑΣΕΙΚ -vs
ΧAΛΚΜΠΑΝΚ -
ΤΡΙΝΕΚ -vs
ΜΦΚ ΝΤΟΥΚΛΑ ΜΠAΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
SLAVIA RUDA SLASKA -
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -vs
ΒAΡΤΑ ΖΑΒΙΕΡΤΣΙΕ -
MUNICIPAL ZALAU -vs
ΚΑΡΛΟΒAΡΣΚΟ -
ΡΕΝ -vs
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -
ΑΜΠΙAΝΤ ΛΑΙΚΟΥΡΓΚΟΥΣ ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΧΑΣΡΟΝΤΕ ΛΕΟΥΒΕΝ -vs
PENZUGYOR -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ -vs
ΑΕΚ -
Πέντε ματς περιλαμβάνει το αποψινό μενού του ΝΒΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται περισσότερο στα ματς Σϊξερς-Κλίπερς και Ρόκετς-Σέλτικς.
Το αποψινό πρόγραμμα
02:00 Σίξερς - Κλίπερς
02:00 Ουίζαρντς - Μπουλς
03:00 Πέλικανς - Μπλέιζερς
03:00 Θάντερ - Σπερς
04:30 Ρόκετς - Σέλτικς