Οι Ουόριορς έβαλαν τον Κόμπι στο logo του ΝΒΑ (pics)

Εκατομμύρια υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί, ώστε το λογότυπο του ΝΒΑ να αλλάξει και να πάρει την μορφή του «Black Mamba», προκειμένου να τιμηθεί έτσι, μετά το θάνατό του.

Κι ενώ το ΝΒΑ δεν έχει ανακοινώσει κάτι, οι Ουόριορς έκαναν αυτό που ζητά πολύς κόσμος.

Οι «πολεμιστές», για χάρη του αγώνα τους με τους Λέικερς που έδωσαν, έβαλαν στα μπλουζάκια τους τον Κόμπι στο λογότυπο της κορυφαίας λίγκας.

Warriors handed out shirts to honor Kobe against the @Lakers and made Kobe the NBA logo pic.twitter.com/XBFBfi9UK9

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2020