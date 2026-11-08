NBA: Το TOP 10 της χθεσινής βραδιάς (vid)
Ο «μαγικός κόσμος του NBA» επιφυλάσσει συχνά πυκνά τρομερές συγκινήσεις στους θιασώτες της... σπυριάρας και κάτι τέτοιο απέδειξε περίτρανα και η χθεσινή βραδιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. «Buzzer beater», επιβλητικά καρφώματα, alley-oop, τρομερές ατομικές ενέργειες και κυριαρχικές τάπες μονοπώλησαν, μεταξύ άλλων φάσεων, το TOP 10.
Στο Νο1, ο Νικέλ Αλεξάντερ - Γουόκερ έσπασε τους... αστραγάλους του Γουλφ πριν σκοράρει, στη νίκη των Χοκς εις βάρος των Νετς με 124-121. Στεφ Κάρι, Βίκτορ Γουεμπανιάμα και πολλοί άλλοι αστέρες μαγνητίζουν τα βλέμματα στις πιο ξεχωριστές φάσεις της χθεσινής αγωνιστικής δράσης.
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