Άλλη μια βραδιά με πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις ολοκληρώθηκε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Δείτε το συναρπαστικό TOP 10 του NBA.

Ο «μαγικός κόσμος του NBA» επιφυλάσσει συχνά πυκνά τρομερές συγκινήσεις στους θιασώτες της... σπυριάρας και κάτι τέτοιο απέδειξε περίτρανα και η χθεσινή βραδιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. «Buzzer beater», επιβλητικά καρφώματα, alley-oop, τρομερές ατομικές ενέργειες και κυριαρχικές τάπες μονοπώλησαν, μεταξύ άλλων φάσεων, το TOP 10.

Στο Νο1, ο Νικέλ Αλεξάντερ - Γουόκερ έσπασε τους... αστραγάλους του Γουλφ πριν σκοράρει, στη νίκη των Χοκς εις βάρος των Νετς με 124-121. Στεφ Κάρι, Βίκτορ Γουεμπανιάμα και πολλοί άλλοι αστέρες μαγνητίζουν τα βλέμματα στις πιο ξεχωριστές φάσεις της χθεσινής αγωνιστικής δράσης.

Δείτε το video: