Ο Τζίμι Μπάτλερ το απολαμβάνει στον πάγκο των Γουόριορς, παίρνοντας ρόλο... προπονητή.

Φοβερή εκκίνηση οι Γουόριορς. Οι πολεμιστές δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 138-87 των Πέλικανς, κάνοντας πάρτι στο ματς. Οι νικητές με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 8-3, ενώ η Νέα Ορλεάνη που συνεχίζει να ψάχνει τη σταθερότητα της, είναι στο 4-7.

Ο Κάρι έδειξε για άλλη μια φορά την κλάση του και τελείωσε με 25 πόντους και 5 ριμπάουντ. Στα... πιτς συνεχίζει να βρίσκεται ο Τζίμι Μπάτλερ που καθόταν στον πάγκο του Γκόλντεν Στέιτ με ενδυμασία που παρέπεμπε σε coaching staff.

Πάντως ο Jimmy Buckets πήρε για λίγο τον ρόλο του προπονητή. Πήρε το πινακάκι και έγραψε την εντολή σε αυτό. Ήταν ξεκάθαρος! «Πασάρετε τη μπάλα στον Στεφ». Πόσο πιο απλά να το πει δηλαδή;