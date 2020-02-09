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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Clippers
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Οι Κλίπερς αποδέσμευσαν τον Αζάια Τόμας

Οι Κλίπερς αποδέσμευσαν τον Αζάια Τόμας

Οι Κλίπερς αποδέσμευσαν τον Αζάια Τόμας

Για λίγες ώρες έμεινε στους Κλίπερς ο βραχύσωμος γκαρντ. 

Ο Αζάια Τόμα ςβρέθηκε στους Κλίπερς ως μέρος κάποιας ανταλλαγής με τους Ουίζαρντς, αλλά δε φόρεσε τη φανέλα τους και ούτε θα το κάνει.

Οι Κλίπερς λίγες ώρες μετά την απόκτηση του βραχύσωμου γκαρντ τον αποδέσμευσαν.

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