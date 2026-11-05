Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη των Χιτ στην παράταση (117-116) κόντρα στους Κλίπερς, με το «game winner» του Κλέι Τόμπσον.

Οι Μαϊάμι Χιτ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο NBA σε 3-5, μετά τη νίκη εις βάρος των Λος Άντζελες Κλίπερς με 117-116 στην παράταση, με το «game winner» του Κλέι Τόμπσον, ένα δευτερόλεπτο πριν την εκπνοή του extra πεντάλεπτου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε άλλο ένα double-double, καταγράφοντας 27 πόντους (11/13 βολές, 8/18 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες σε 41 λεπτά και μετά το τέλος της αναμέτρησης εκθείασε το «play» του κόουτς Σπόελστρα στο φινάλε και τη συνεργασία Αντεμπάγιο - Τόμπσον, με τον πρώτο να κάνει το σκριν και τον δεύτερο να ευστοχεί στο «corner three». Ο Έλληνας σταρ, μεταξύ άλλων εστίασε στο μαχητικό πνεύμα της ομάδας του και τόνισε πως πρέπει να βελτιώσουν πολλά πράγματα ακόμη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:

«Ήταν ένα τρομερό «play» που σχεδίασε ο κόουτς Σπόελστρα. Ο Μπαμ έκανε ένα εξαιρετικό σκριν και ο Κλέι ήταν ελεύθερος και έβαλε ένα μεγάλο σουτ. Ξέρουμε πως έχουμε πολλά να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε. Πρέπει να μπαίνουμε πιο δυνατά στο παιχνίδι και να έχουμε συνέπεια. Δεν το κάναμε στη δεύτερη περίοδο, αλλά αντιδράσαμε από το τρίτο δωδεκάλεπτο και μετά. Όταν δεν τα παρατάς και συνεχίζεις να προσπαθείς, ανταμείβεσαι στο τέλος. Μετά την ήττα από τους Λέικερς έπρεπε να βγάλουμε αντίδραση. Χαίρομαι που κερδίσαμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό μας έδειξε πως αν δεν τα παρατάς στο τέλος κερδίζεις».