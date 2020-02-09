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Mε καρφωματάρες Ούμπρε και Μονκ το TOP 10! (vid)

Mε καρφωματάρες Ούμπρε και Μονκ το TOP 10! (vid)

Mε καρφωματάρες Ούμπρε και Μονκ το TOP 10! (vid)

Ούμπρε και Μονκ πρωταγωνιστούν στο TOP 10 του ΝΒΑ με τις πτήσεις του.

Εντυπωσιακό TOP 10 για ακόμη μια φορά στο ΝΒΑ.

Ο Ούμπρε πήρε την 2η και 3η θέση με τις απίθανες πτήσεις του, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο ιπτάμενος Μαλίκ Μονκ.

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