Mε καρφωματάρες Ούμπρε και Μονκ το TOP 10! (vid)

Εντυπωσιακό TOP 10 για ακόμη μια φορά στο ΝΒΑ.
Ο Ούμπρε πήρε την 2η και 3η θέση με τις απίθανες πτήσεις του, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο ιπτάμενος Μαλίκ Μονκ.
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ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΛΥΩΝ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΦΗ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ESPANYOL -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΣΠΑΛ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΠAΡΜΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 92vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 117vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 119vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 142vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 120vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 122vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 102
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΡΕΜΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΛΥΩΝ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΟΜΠΡΑΝΤΟΙΡΟ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
VL PESARO -vs
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΚΡΕΜΟΝΑ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -vs
DE LONGHI TREVISO -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ALMA TRIESTE -
ORIORA PISTOIA -vs
ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ -
LIVE
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ 26vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 14
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
LIVE
SV THAL 0vs
UBELBACH 1
LIVE
PAIDE LINNAMEESK. II 1vs
ΤΑΜΠΑΣAΛΟΥ 0
LIVE
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ 0vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) 0
LIVE
VICTORIA HAZLACH 0vs
SOKOL DOLNI LUTYNE 0
LIVE
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 0vs
ΝΤΟΜΑΖΛΙΤΣΕ 0
LIVE
SC MARIA LANZENDORF 0vs
SVG GUNTRAMSDORF 0
LIVE
AVANHARD ODESSA 0vs
KHADZHIBEY USATOVO 0
LIVE
FK IMT BEOGRAD 0vs
VINCA 0
LIVE
ΝΤΕΜΝΙΑ 0vs
SOKIL DULIBY 0
LIVE
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ 0vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ 4vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ U21 3
ΤΕΛΙΚΟ
BACEVAC 0vs
LISOVIC 1
FK JED. STARA PAZOVA -vs
ZELEZNICAR INDJIJA -
BESIKTAS WIEN -vs
L.A. RIVERSIDE -
MITHLINGER GRALLA -vs
FROHNLEITEN -
ΕΛΒΑ -vs
TAMMEKA TARTU U21 -
PIRKA -vs
GRATWEIN-STRABENGEL -
ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΜΠΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΚΑΣΕΤΣAΡΤ -
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -vs
GORNIK II ZABRZE -
SEGEDKA -vs
TURA TATARBUNARI -
STRUGA -vs
PELISTER BITOLA -
FRISIA WILHELMSHAVEN -vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
PITU GULI KRUSEVO -vs
CRNO BUKI ZL -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
SPORTCLUB BAD GAMS -vs
SPORTCLUB STAINZ -
KADINO -vs
VARDAR SKOPJE -
OLZA POGWIZDOW -vs
BANIK RYCHVALD -
VOINTA SANDRA -vs
BAZOS -
1865 ΝΤΑΧAΟΥ -vs
ΤΟΥΡΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΤΑΣΠΟΡ ΜΟΥΝΧΕΝ -
MILUTINAC -vs
LOKOMOTIVA BEOGRAD -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ -
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ -vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -
FK HAJDUK DIVOS -vs
FK 1. MAJ RUMA -
RENOVA -vs
TIKVES -
ATLETIC ODESSA U19 -vs
REAL PHARMA ODESSA -
RADNICKI OBRENOVAC -vs
MLADI RADNIK -
YELLOW STAR -vs
EICHGRABEN -
MYKOLAIVKA -vs
MAGDALINOVKA -
ΟΠAΒΑ -vs
ΤΡΙΝΕΚ -
FK ZVEZDARA -vs
BORAC OSTRUZNICA -
SLAVOJ RYCHWALD -vs
KONCZYCE MALE -
GASV POELFING BRUNN -vs
UFC WETTMANNSTATTEN -
ΚΕΙΛΑ -vs
ΒΟΡΟΥ ΧΕΛΙΟΣ -
ΠΟΓΚΟΝ ΛΒΙΒ -vs
KARPATY KAMIANKA-BUZ -
ROGASKA -vs
ZAGOREC -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ -
SC MACCABI WIEN -vs
ASK ELEKTRA II -
KORMIL DAVYDIV -vs
ΜΙΚΟΛAΙΒ -
SAMPION CELJE -vs
ΝΤΡAΒΑ ΠΤΟΥΙ -
ΠΑΡΝΟΥ ΤΖΑΛΓΚΑΛΙΚΛΟΥΜΠΙ -vs
ΤΑΡΤΟΥ ΒΕΛΚΟ ΗΛΕΚΤΕΡ -
ΒΙΚΙΝΓΚ -vs
ΑΡΕΝΤAΛ -
ΡΑΝΧAΙΜ IL -vs
ΣΤΙΟΡΝΤAΛΣ/ΜΠΛΙΝΚ -
UNION VASOLDSBERG -vs
SV HAUSMANNSTATTEN -
ΚAΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ -vs
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ -
Ούμπρε και Μονκ πρωταγωνιστούν στο TOP 10 του ΝΒΑ με τις πτήσεις του.
Εντυπωσιακό TOP 10 για ακόμη μια φορά στο ΝΒΑ.
Ο Ούμπρε πήρε την 2η και 3η θέση με τις απίθανες πτήσεις του, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο ιπτάμενος Μαλίκ Μονκ.
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