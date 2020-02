Ντουράντ: «Γι' αυτό άφησα τους Θάντερ για τους Ουόριορς!» (pic)

Στις 4 Ιούλη του 2016, ο Κέβιν Ντουράντ ανακοίνωσε πως αφήνει τους Θάντερ για να πάει στους Ουόριορς σε μια κίνηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Πολλοί τον κατηγόρησαν πως διαλέγει τον εύκολο δρόμο για το πρωτάθλημα, αφού την τελευταία σεζόν που ήταν παίκτης της Οκλαχόμα, είχε αποκλειστεί από τους πολεμιστές στα playoffs.

Ο KD που πλέον περιμένει να κάνει το ντεμπούτο του με τους Νετς (θα χάσει όλη τη σεζόν), αποκάλυψε ποιος ήταν ο λόγος που πήρε εκείνη την περιβόητη απόφαση.

«Στην Οκλαχόμα έπαιξα με πολλούς αθλητές. Δεν έπαιξα με πολλούς που είχαν ικανότητες, δεν είχαν πολλούς σουτέρ και χειριστές μπάλας. Χρειαζόμουν μια αλλάγη. Και αυτό το ένιωσω προτού καν αρχίσει η σεζόν. Κουράστηκα να είμαι ο μοναδικός που σκοράρει τρίποντα, βάζει jump shots και το κάνει σε μόνιμη βάση», ανέφερε στο All The Smoke Podcast.

Kevin Durant shares his reasoning behind leaving the Thunder for the Warriors. pic.twitter.com/KexrlZQURX

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 8, 2020