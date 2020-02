O Κόλισον είδε τους Λέικερς και φαίνεται ότι οδεύει προς... Λος Άντζελες (pic)

Παναθηναϊκός - Ζενίτ: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια βρίσκονται εδώ. |21+

Η διορία για τις ανταλλαγές τελείωσε και οι Λέικερς δεν προχώρησαν σε κάποια κίνηση. Φαίνεται όμως πως αυτό θα αλλάξει, αφού όλα δείχνουν πως ο Ντάρεν Κόλισον θα επιστρέψει στην δράση για λογαριασμό τους.

Ο γακρντ παρακολούθησε το παιχνίδι με τους Ρόκετς από την δεύτερη σειρά, δίπλα με την Μπας, την πρόεδρο του οργανισμού, ενώ φαίνεται πως δείπνησαν και μετά το παιχνίδι μαζί.

Ο παίκτης προσπάθησε να είναι διακριτικός, αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ, αφού τον έδειξαν στις οθόνες του γηπέδου, με τον κόσμο να τον χειροκροτεί. «Απλά είδα το παιχνίδι, δεν ήταν τίποτα. Είχα τις καλύτερες θέσεις».

Ο Κόλισον είχε αφήσει το μπάσκετ το καλοκαίρι, αλλά φαίνεται ότι σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει. Στην καριέρα του είχε 12.5 πόντους, 5 ασίστ και σχεδόν 40% στο τρίποντο σε 10 σεζόν του στο ΝΒΑ. Οι εκτιμήσεις αυτή την στιγμή είναι μοιρασμένες για το αν θα γίνει τελικά το deal.

Darren Collison is sitting with Jeanie Buss at the Lakers game tonight. pic.twitter.com/DqUibRc44u

— Dave McMenamin (@mcten) February 7, 2020