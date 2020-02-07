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Μπακς - Σίξερς: Ο Γιάννης... χόρεψε τον Εμπίντ! (vid)

Μπακς - Σίξερς: Ο Γιάννης... χόρεψε τον Εμπίντ! (vid)

Μπακς - Σίξερς: Ο Γιάννης... χόρεψε τον Εμπίντ! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... χόρεψε τον Τζόελ Εμπίντ πριν αφήσει την μπάλα στο καλάθι.

Με τρομερές προσποιήσεις, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... χόρεψε τον Εμπίντ στη ρακέτα των Σίξερς και σκόραρε.

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