Τρομερή ατάκα του Γιάννη για Χάρντεν: «Θέλω κάποιον να πασάρει» (vid)

Την επιλογή να επιλέξει τον Τζέιμς Χάρντεν είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά ο «Greek» Freak ανάμεσα σε αυτόν, τον Κέμπα Γουόκερ και τον Τρέι Γιανγκ επέλεξε τον δεύτερο με μια τρομερή ατάκα!

Αρχικά είπε, «είμαι μεταξύ του Κέμπα Γουόκερ και του Τρέι Γιανγκ», με τον Τσαρλς Μπάρκλει ο οποίος έχει πλέον ρόλο τηλεσχολιαστή να τον ρωτάει: «Δεν θέλεις κάποιον που ντριμπλάρει;» εννοώντας τον Τζέιμς Χάρντεν.

Εκεί ο Γιάννης έδωσε μια απάντηση που έκανε άπαντες να γελάσουν. «Θέλω κάποιον να πασάρει», είπε και διάλεξε τον Κέμπα Γουόκερ.

"I want somebody that's gonna pass the ball."

Giannis on picking Kemba pic.twitter.com/Npcgfx468J

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 7, 2020