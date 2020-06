Όταν ο Πολ Πιρς αποχώρησε με αμαξίδιο κι επέστρεψε... εκτελώντας τους Λέικερς (vid)

Ο Πολ Πιρς χτύπησε το γόνατό του σε μία σύγκρουση με τον Κόμπι Μπράιαντ και τρόμαξε όλο τον κόσμο με τις κραυγές του.

Ο φόργουορντ των Σέλτικς μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια με αμαξίδιο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα όχι μόνο επέστρεψε, αλλά με δύο δικά του τρίποντα η ομάδα της Βοστόνης πήρε τη νίκη.

Το συγκεκριμένο ματς έγινε ορόσημο στη σχέση των οπαδών των Σέλτικς με τον Πιρς αν και υπάρχουν αυτοί που τον αμφισβητούν όπως ο προπονητής των Λέικερς σε εκείνο το παιχνίδι.

Ο Φιλ Τζάκσον είχε αναφέρει «δεν ξέρω αν εμφανίστηκε κάποιος άγγελος στα αποδυτήρια κι έκανε θαύμα. Πάντως όταν μπήκε στο παρκέ δεν κούτσαινε καν».

12 years ago on this day was the Paul Pierce wheel chair game pic.twitter.com/b8Rl2aiirE

— NBA Retweet (@RTNBA) June 5, 2020