Ο Greek Freak κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια στη νίκη των Χιτ επί των Νικς με 108-105, έκανε το πρώτο του 20-20 με τη φανέλα του Μαϊάμι και έγραψε την κορυφαία επίδοση της καριέρας του στα ριμπάουντ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πραγματικά ασταμάτητος στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν. Ο Έλληνας σούπερ σταρ κατέβασε 23 ριμπάουντ και έγραψε νέο career high, ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του που ήταν τα 22. Και δεν σταμάτησε εκεί. Στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς με 108-105, ο Αντετοκούνμπο μέτρησε ακόμη 22 πόντους και 3 ασίστ, σε 31 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Από τα 23 ριμπάουντ του, τα 19 ήταν αμυντικά και τα 4 επιθετικά. Αυτή ήταν η πρώτη του εμφάνιση με τουλάχιστον 20 πόντους και 20 ριμπάουντ με τη φανέλα των Χιτ, αλλά και η 11η συνολικά στην καριέρα του στο NBA. Ο Γιάννης είχε 10/19 σουτ εντός πεδιάς και 2/6 βολές, σε μια βραδιά που κυριάρχησε στη ρακέτα και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο μεγάλο διπλό του Μαϊάμι.

Το προηγούμενο career high του στα ριμπάουντ ήταν τα 22, επίδοση που είχε πετύχει στις 28 Δεκεμβρίου 2022, όταν αγωνιζόταν ακόμη στους Μιλγουόκι Μπακς, απέναντι στους Σικάγο Μπουλς. Αυτή τη φορά το πήγε... ένα βήμα παραπάνω. 23 ριμπάουντ, ρεκόρ καριέρας και άλλη μία βραδιά που θύμισε σε όλους πόσο κυριαρχικός μπορεί να γίνει.