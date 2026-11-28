Σπουδαία κίνηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έδειξε για μία ακόμη φορά, το τι άνθρωπος είναι.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί μία ακόμη φανταστική εμφάνιση, οι Χιτ πήραν ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα των πρωταθλητών Νικς. Ο «greek freak» έμοιαζε ασταμάτητος στο «Madison Square Garden» και το Μαϊάμι πέτυχε τη νίκη με 108-105 σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι.

Μετά το ματς, ο Giannis με μία πολύ όμορφη κίνηση, απέδειξε ξανά το τι άνθρωπος είναι. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του μετά το ματς, σταμάτησε να μιλάει στην κάμερα του NBA, καθώς είδε τον Χοσέ Αλβαράδο να περνάει από μπροστά του.

Αμέσως ο Αντετοκούνμπο τον χαιρέτησε και τον ρώτησε αν είναι καλά η οικογένειά του.

“Family is good?” Giannis Antetokounmpo dropped his first 20-20 game in a Heat uniform and made sure check in on Jose Alvarado mid-interview with @cassidyhubbarth 🤝 https://t.co/d5zYsQQDMm November 28, 2026

Όσον αφορά τις δηλώσεις του, ο Γιάννης είπε

«Ανταγωνιζόμαστε, το διασκεδάζουμε. Για να κερδίσεις, πρέπει να έχεις και λίγη περηφάνια. Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι και συγκεντρωμένοι ως ομάδα».