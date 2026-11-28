Το Gazzetta συνάντησε τον Greek Freak μετά τη νίκη του Μαϊάμι επί των Νικς και δεν θα μπορούσε να μην τον ρωτήσει για την Εθνική, ενώ ο ίδιος μίλησε για τη δύσκολη ήττα από τη Γεωργία, την επικοινωνία με τους συμπαίκτες του και την επιθυμία του να επιστρέψει στη «γαλανόλευκη».

Μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όμως ο Γιάννης δεν χάνει την επαφή του με την Εθνική. Παρακολούθησε ολόκληρο το παιχνίδι με τη Γεωργία και δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η ήττα, αφού όπως είπε, η Ελλάδα είχε τη νίκη στα χέρια της. Επιπλέον ανέφερε πως μιλάει συνεχώς με τους συμπαίκτες του, τους οποίους χαρακτήρισε αδέρφια του, ενώ έκλεισε με μια ατάκα που τα λέει όλα για την επιστροφή του, «Όχι αν προκριθούν, αλλά όταν προκριθούν!».

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Gazzetta:

Προφανώς δεν μπόρεσες να είσαι στα «παράθυρα» για την Εθνική Ελλάδας. Η ομάδα σε χρειαζόταν και είχε μια δύσκολη ήττα. Πώς διαχειρίζεσαι το γεγονός ότι βρίσκεσαι μακριά της και πώς προσπαθείς να μένεις σε επαφή;

Είναι δύσκολο. Προφανώς είδα ολόκληρο το παιχνίδι. Όταν είσαι μπροστά με επτά πόντους και απομένουν 50 δευτερόλεπτα, νιώθω ότι είναι ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει. Πάντα προσπαθώ να μένω συνδεδεμένος με την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Μιλάω πολύ με τους συμπαίκτες μου. Είναι αδέρφια μου.

Τι τους είπες μετά από εκείνο το παιχνίδι;

Είναι ιδιωτικό, είναι ιδιωτικό. Δε θα ήθελα να το μοιραστώ. Αλλά προφανώς, όπως είδατε κι εσείς ήταν ένα παιχνίδι που το είχαν. Το είχαν! Ελπίζω να μπορέσουν να κερδίσουν τα επόμενα τρία παιχνίδια. Νομίζω ότι την Κυριακή παίζουν με την Ισπανία. Ξέρω ότι θα δώσουν ό,τι έχουν. Μετά ελπίζω να μπορέσουν να επικεντρωθούν στην Ουκρανία και στη συνέχεια στη Γεωργία. Και φυσικά, εύχομαι να ήμουν εκεί, αλλά...

Ανυπομονείς να επιστρέψεις;

Αν... Όχι αν, όταν! Όταν προκριθούν, ναι!