Ουίζαρντς: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία ο Κιφ
Ο Μπράιαν Κιφ δεν θα κάθεται πλέον στην άκρη του πάγκου των Ουίζαρντς, καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας αποφάσισε να απολύσει τον 50χρονο τεχνικό μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από τους Μάτζικ (116-91), τα ξημερώματα.
Οι «Μάγοι» βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 7-13, που θεωρείται αρνητικό από τον οργανισμό, ο οποίος δεν βλέπει πρόοδο, παρά την παρουσία των Τρέι Γιανγκ και Άντονι Ντέιβις στο ρόστερ.
Ενδεικτικό της αρνητικής πορείας των πρωτευουσιάνων με τον Κιφ στον πάγκο τους είναι το απογοητευτικό ρεκόρ 50-173, που είναι το χειρότερο στο NBA από τον Ιανουάριο του 2024, όταν και διαδέχθηκε τον Γουές Άνσελντ.
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Ο συνεργάτης του, Άνταμ Κάπορν, θα αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή για το υπόλοιπο της σεζόν.
Official: Wizards relieve Brian Keefe of coaching duties. Press release: https://t.co/XaqA58eW7c https://t.co/ik9ZiHBu8H— Washington Wizards (@WashWizards) November 29, 2026
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