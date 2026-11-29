Οι Χιούστον Ρόκετς εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις απουσίες των ΛεΜπρόν, Εμπίντ, Μπράουν και επιβλήθηκαν των Σίξερς με 131-93.

Σε... παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψαν οι Χιούστον Ρόκετς (15-5) την αναμέτρηση απέναντι στους Σίξερς (16-5), καθώς επικράτησαν με 131-93. Η Φιλαδέλφεια αγωνίστηκε χωρίς τους ΛεΜπρόν, Εμπίντ και Μπράουν. Για την ομάδα του Τέξας ξεχώρισαν οι Σενγκούν με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 31:26 και Αμέν Τόμπσον, που κατέγραψε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 26:15. Ο Κέβιν Ντουράντ σημείωσε 16 πόντους, μάζεψε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ σε 25:24.

Για τους ηττημένους, «πρώτο βιολί» ήταν ο Μάξι με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Οι Ρόκετς δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης και πήραν διψήφια διαφορά από το ημίχρονο.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-26, 62-50, 93-75, 131-93