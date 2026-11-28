Σίξερς: Off οι ΛεΜπρόν, Εμπίντ και Μπράουν με Ρόκετς
Oι Σίξερς δίχως να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα, πήρε άνετα το διπλό με 111-87 απέναντι στους Πέισερς στο τελευταίο τους ματς. Ο ΛεΜπρόν είχε 21 πόντους (2/3 βολές, 5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 27 λεπτά.
Αλλά κόντρα στους Ρόκετς (29/11, 03:30) δεν θα παίξει. Και δεν θα είναι η μοναδική απουσία. Off τέθηκαν και οι Μπράουν και Εμπίντ.
Ο King James ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, ενώ ο Εμπίντ θα προστατευτεί λόγω του θέματος που τον ταλαιπώρησε στο δεξί πόδι. Σχετικά με τον Τζέιλεν Μπράουν, έχει ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο.
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H Φιλαδέλφεια έχει back to back ματς, αφού παίζει ξανά μέσα σε 24 ώρες.
LeBron James (sciatica management), Jaylen Brown (hamstring) and Joel Embiid (plantar fascia management) are all OUT on Saturday vs. the Rockets 😳 It’s the second game of a back-to-back after the 76ers win vs. the Pacers on Friday. https://t.co/o7D7Vef4Cs— Yahoo Sports (@YahooSports) November 28, 2026
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