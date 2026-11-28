Οι Σίξερς θα παραταχθούν με τρεις σημαντικές απουσίες απέναντι στους Ρόκετς, στο αποψινό παιχνίδι.

Oι Σίξερς δίχως να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα, πήρε άνετα το διπλό με 111-87 απέναντι στους Πέισερς στο τελευταίο τους ματς. Ο ΛεΜπρόν είχε 21 πόντους (2/3 βολές, 5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 27 λεπτά.

Αλλά κόντρα στους Ρόκετς (29/11, 03:30) δεν θα παίξει. Και δεν θα είναι η μοναδική απουσία. Off τέθηκαν και οι Μπράουν και Εμπίντ.

Ο King James ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση, ενώ ο Εμπίντ θα προστατευτεί λόγω του θέματος που τον ταλαιπώρησε στο δεξί πόδι. Σχετικά με τον Τζέιλεν Μπράουν, έχει ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο.

H Φιλαδέλφεια έχει back to back ματς, αφού παίζει ξανά μέσα σε 24 ώρες.